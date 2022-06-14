指揮中心公布18家廠商名單　追富樂黑心快篩「未撥給地方政府」

▲新竹地檢署指揮調查局，查獲進口商以陸制次級品冒充美國進口的富樂快篩試劑。（圖／調查局）

記者柯沛辰／綜合報導

大鑫資訊公司進口富樂（Flowflex）快篩試劑，被查出混充陸製次級品，不法獲利高達上億元，初估有192萬劑流入市面。指揮中心14日晚間表示，經查指揮中心目前徵用、採購的18家廠商中，皆未向大鑫資訊公司採購，相關問題試劑也未撥發到地方政府或公家機關。不過，據高市議員邱俊憲公布，全台至少已有13個公家機關向大鑫採購。

指揮中心徵用、採購家用快篩試劑的18家廠商名單如下：

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▲指揮中心徵用採購快篩試劑18家廠商名單。（圖／記者許力方製）

一、徵用廠商名單

泰博科技股份有限公司、寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司、凌越生醫股份有限公司、安特羅生物科技股份有限公司、長興材料工業股份有限公司、普生股份有限公司、亞培快速診斷設備股份有限公司及羅氏醫療診斷設備股份有限公司等9家。

二、緊急採購案廠商名單

新富偉生物科技股份有限公司、新城藥品股份有限公司、瑞麟生物科技有限公司、弘朗生物科技有限公司、因思銳國際股份有限公司、崧閎有限公司、森昌有限公司、冷泉港生物科技股份有限公司及嘉碩生醫電子股份有限公司等9家。

▲富樂快篩試劑近期不斷傳出C線（品管線）無法顯示，經追查才發現遭次級品混充。（圖／調查局）

富樂快篩試劑近期不斷傳出C線（品管線）無法顯示的狀況，調查局追查後發現，進口商大鑫公司申請從美國進口輸入，卻以對岸廠商代工的次級品混充出貨，流入市面超過192萬劑，不法所得超過1億元。

新竹地檢署13日指揮調查局台北市調查處、新竹縣調查站，前往位在新北市的大鑫資訊公司、相關人員的住處進行搜索，查扣庫存試劑超過45萬支，並約談公司負責人、執行長到案，全案朝涉犯《醫療器材管理法》、《刑法》妨害農工商、詐欺等罪嫌偵辦。

檢警漏夜偵訊後，14日凌晨5點多完成複訊，向法院聲請羈押執行長黃南競，並諭令負責人朱壽暉100萬元交保、黃南競李姓助理10萬元交保，其餘2人則請回。

指揮中心14日晚間澄清，並未採購或徵用富樂劣質家用快篩試劑，也未撥發至地方政府及其他公務機關，快篩試劑數量均充足，請民眾安心。

不過，根據高市議員邱俊憲所統整的採購資料，台中市、台北市、新北市、桃園市以及高雄市均有採購相關試劑，總計有13個公家機關採購。

▼富樂快篩試劑，全台13公家機關都有買。（圖／翻攝自邱俊憲FB粉絲專頁）

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