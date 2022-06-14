富樂快篩遭混「劣質陸製貨」賣192萬劑！指揮中心回應了

▲富樂快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面，陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者柯振中／綜合報導

富樂（Flowflex）快篩試劑被爆料混充陸製快篩試劑，不法獲利高達上億元，試劑也被賣給各地縣市政府、軍醫局、煉油廠等單位。對此，指揮中心14日晚間表示，目前徵用、採購的快篩試劑廠商共有18家，查證後確認沒向富樂快篩的進口商大鑫資訊公司採購、徵用，撥發給地方政府、其他公務機關的快篩試劑數量都很充足，請民眾安心。

富樂快篩試劑近期不斷傳出C線（品管線）無法顯示的狀況，調查局追查後發現，進口商大鑫公司以對岸廠商代工的次級品混充出貨，流入市面超過192萬劑，不法所得超過1億元。

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▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）



對此，指揮中心表示，新竹地檢署13日指揮調查局台北市調查處、新竹縣調查站，前往位在新北市的大鑫資訊公司、相關人員的住處進行搜索，後續也送往新竹地檢署複訊。

指揮中心說，目前採購、徵用的快篩試劑廠商共有18家，查證後確認沒有向大鑫資訊公司辦理採購或徵用，且撥發到地方政府及其他公務機關的快篩試劑數量都充足，請民眾安心。

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