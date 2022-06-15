富樂快篩「陸製充美貨」不法獲利上億　蘇貞昌斥黑心無良：一定嚴辦

記者陳家祥／台北報導

大鑫資訊公司進口富樂（Flowflex）快篩試劑，被查出混充陸製次級品，不法獲利高達上億元，初估有192萬劑流入市面。對此，行政院長蘇貞昌15日表示，指揮中心沒有購買這個醫材，但政府一定嚴查嚴辦黑心無良廠商。

▲新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）



蘇貞昌表示，黑心無良廠商對於關係人民健康的醫材，竟然圖暴利，以他國類品來仿報進口品牌，非常不容於國家社會，政府一定嚴查嚴辦。

蘇貞昌強調，指揮中心沒有購買這個醫材，但會要求相關機關嚴查嚴辦，同時守護國人健康，是政府從中央到地方一貫的責任，「我們會嚴謹把關，同時對於違法廠商該怎麼處理，都由主管機關依相關法制處理」。

富樂快篩試劑近期不斷傳出C線（品管線）無法顯示的狀況，調查局追查後發現，進口商大鑫公司申請從美國進口輸入，卻以對岸廠商代工的次級品混充出貨，流入市面超過192萬劑，不法所得超過1億元。

新竹地檢署13日指揮調查局台北市調查處、新竹縣調查站，前往位在新北市的大鑫資訊公司、相關人員的住處進行搜索，查扣庫存試劑超過45萬支，並約談公司負責人、執行長到案，全案朝涉犯《醫療器材管理法》、《刑法》妨害農工商、詐欺等罪嫌偵辦。

檢警漏夜偵訊後，14日凌晨5點多完成複訊，向法院聲請羈押執行長黃南競，並諭令負責人朱壽暉100萬元交保、黃南競李姓助理10萬元交保，其餘2人則請回。