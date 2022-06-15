抗BA.5不靠無敵星星！醫曝1招「大量減災」　陽性率降超快

▲黃軒分享美國研究，「大量快篩」就能大量減災。（示意圖／記者洪巧藍攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞14日坦言，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5遲早會進入社區，預估可能會造成下一波疫情，讓許多專家呼籲要及早準備。醫師黃軒就在臉書貼出美國研究，分享一個可以「大量減災」的方法，就是「大量快篩」，搭配非藥物介入措施，蔓延的疫情很快就獲得控制了。

胸腔暨重症科醫師黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」貼文，點出「如何快速減低這些人員（大專院校／私立企業／公家機關）的傳播鏈？」的答案，那就是「大量快篩、大量減災」，分享國外真的有用這樣的方法控制疫情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他貼出國際期刊一篇美國研究的文章，指出美國厄巴納大學2年前的秋天開始，針對大學和附近社區流行新冠的地區進行了一項3T計劃（Target、Test、Tell）。其中，研究人員每週都做了大量的快篩檢測，結果不到一個月，快篩陽性率從2.86%掉到0.25%（8月30日至9月12日）；3個月後，用掉百萬劑的快篩，陽性率降至0.16%。

▲用快篩抓出早期的感染者，就能減少傳播機會。（示意圖／記者屠惠剛攝）

研究人員還指出，學校其實有規定戴口罩+保持社交距離，但R0值始終在1以上，傳播力仍然很危險。結果，加上一周快篩2次，R0值就可以下降至1以下；搭配手機APP追蹤和暴露風險提示，R0值更可以降至0.19。

之後，研究人員也在當地高中學校、私人企業和公家機關做了大量快篩+NPI措施（非藥物介入措施，可分成個人保護、環境保護、社交距離、旅遊相關措施），發現只要有大量快篩使用，這些地方的疫情蔓延就會很獲得控制。

研究人員就認為，用快篩抓出早期的感染者，就能減少出門去傳播的機會，「如果可以天天快篩，會更好！」黃軒則是強調，從研究結果來看，除了快篩很重要，仍然要維持著NPI措施，「因為畢竟Pandemic（大流行）在全球尚未完全消失）。」