網紅藝人女企業家「互拍臀片」遭網撻伐！　女歌手嗆：又罵又愛看

Boleh ke buat promosi macam ni sempena 'Karnival Usahawan Negara'

Mohon pandangan Yb Menteri @AnnuarMusa pic.twitter.com/G2kTpY3T2e — ISU SEMASA VIRAL (@isusemasaviral) June 13, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞4名網紅女商人和藝人日前出席一場公開活動，她們在活動中拍影片互拍臀部，結果引來許多網友大聲撻伐，4人中的女藝人、知名歌手拉茲雅（Ifa Raziah）反嗆網友，早就知道這種影片會引起網友「熱烈迴響」，很多人就是「又罵又愛看」，但幾個人都是好朋友，鬧著玩而已。

▲▼同為網紅名人的閨蜜互打屁股拍影片卻被網友炎上，拉茲雅酸「又罵又愛看」。（圖／翻攝推特）

影片中「粉紅女商人」拿督斯里維達和3名同樣是網紅的女企業家Kak KM、拉茲雅以及Cheta Pot Pet站在一起，在一輛紅色跑車前翹高屁股互拍臀部，還在鏡頭前不斷扭腰擺臀、搔首弄姿，玩得很開心。據了解，4人當天出席的是「國家企業家」活動，影片則是在活動記者會結束後拍攝。

影片引發網友抨擊，甚至Tag馬來西亞政府的行政長官，要求他對4人的「不當行為」表態，還有許多人認為4人行為下流不知羞恥。

對此，拉茲雅接受訪問時反擊稱，大家都是許久未見的老朋友，見面當然鬧著玩一下，「網友不要說得好像自己沒有跟閨蜜打打鬧鬧過，更何況我們都是好姐妹，除非是一群男人互拍屁股，那又是另一回事了。」

拉茲雅說她們沒有人因此被冒犯，因為都知道對方是姊妹淘，沒有任何侮辱的意思。她說一堆網友就是「又罵又愛看，那些說不喜歡、要罵人的網友也在看。他們追蹤我就是想知道我在做什麼，影片的觀看數還在不斷增加。」