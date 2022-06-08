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比身高限制矮3公分　8歲女童被高速「甩出遊樂設施」10m墜地身亡

比身高限制矮3公分　8歲女童被高速「甩出遊樂設施」10m墜地身亡。（圖／翻攝自Twitter）

▲女童被甩出遊樂設施身亡，調查結果出爐。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

馬來西亞8歲女童艾德琳(Adelene Leong)與媽媽一同到澳洲遊玩，搭乘遊樂設施Airmaxx 360時，整個人突然滑出保護裝置，在半空中被甩出座位約10公尺遠，重摔落地後身亡。近來調查發現，艾德琳比遊樂設施規定的身高限制要矮了3公分，因為人為疏失造成慘案。

這起慘案發生在2014年，近來事故調查報告出爐，發現遊樂設施的身高年齡限制原本為140公分以上兒童，然而園方卻對外標示為120公分，導致身高137公分的艾德琳搭乘後發生意外。

調查報告中還顯示，由於機器以每小時100公里的高速運行，使得艾德琳被拋出前，只剩左腳倒掛在座位上，驗屍官懷特(Ian White)法庭上痛批，如果工作人員沒有忽視遊樂設施製造商的安全規定，就可以預防慘案發生。

驗屍官還發現，操作遊樂設施的工作人員其實沒有受過培訓。死者母親傷心表示，事件對她造成嚴重打擊，「我幾乎沒辦法活了，所以只能假裝活在沒有發生過這件事情的平行世界中」。

資料中指出，艾德琳死亡2週後，遊樂設施所有人沙利文(Jenny-Lee Sullivan)和她的丈夫沃特金(Clinton Watkin)還申請讓遊樂設施繼續使用，申請被駁回後，她對外辯稱，事故與營運商無關，2人雖然沒有因為女童命案被提出相關刑事指控，2017年仍因違反工作場所安全法被定罪。

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