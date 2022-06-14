1.5萬俄國富翁「急著逃離普丁」！趕年底前移民　這國家最夯

▲俄羅斯總統普丁宣布開戰後，嚴重影響國內經濟，使得大量俄國富豪決定移民海外。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁下令出兵烏克蘭已經超過3個月，影響全球情勢。然而不僅國際局勢動盪，俄羅斯國內也出現極大變化，一項最新的移民數據指出，2022年內預計就會有超過1.5萬名的富豪「逃離」俄羅斯，因為這些有錢人已經不再信任普丁政權，而多數人都選擇將資產轉移至阿拉伯聯合大公國。

根據《衛報》報導，英國倫敦Henley & Partners公司公布最新的移民分析數據，該份報告指出，直到2022年底，預計會有15%資產超過100萬美金（約新台幣2974萬元）的俄羅斯富豪移民至其他國家，總人數高達1.5萬人。造成這個現象的很大部分原因，正是俄羅斯總統普丁在2月宣布軍事入侵烏克蘭。

新世界財富（New World Wealth）的研究主管阿莫伊斯（Andrew Amoils）表示，「俄羅斯的百萬富翁正在大量流失。在過去10年內，每年移民至海外的俄羅斯富翁人數都在持續成長，這是俄羅斯所面臨的早期預警信號。從歷史上來看，通常一個大國在崩盤前，會加速大量有錢人移民至國外，因為他們是遇到問題時，有能力率先離開的人。」

在以往，來自全球各國的有錢人大多會優先移民至美國或英國，但是數據指出，阿拉伯聯合大公國即將取代英美，成為富人移民的新選擇。Henley & Partners在報告中表示，「英國失去了財富中心的名號，而美國對於全球富翁的吸引力也在迅速下降，阿拉伯聯合大公國預計在2022年超越英國，成為吸引全球最多百萬富翁移民的國家。」

直到2022年底，預計將有4000多名高淨值人士（HNWI，金融資產超過100萬美元的人士）移民阿拉伯聯合大公國，其次則為澳洲3500人、新加坡2800人以及以色列2500人。另外，也將有大量百萬富翁移民至馬爾他、模里西斯、摩納哥，統稱「3個m」，因為這些國家擁有大量稅收優惠。

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