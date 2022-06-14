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網紅李根大尉主動到案　赴烏參戰恐關1年罰千萬

▲▼南韓78萬網紅李根大尉（이근대위）前往烏克蘭作戰後首度接受韓媒訪問。（圖／翻攝自韓網、李根大尉IG）

▲南韓78萬網紅李根大尉（이근대위）前往烏克蘭作戰後首度接受韓媒訪問。（圖／翻攝自韓網、李根大尉IG）

文／中央社

志願至烏克蘭作戰後返國的韓國YouTuber李根大尉在隔離解除後主動到案，接受首爾警察廳調查並承認多數嫌疑，可能依違反護照法遭處一年以下有期徒刑或1000萬韓元（約新台幣25萬元）罰金。

韓聯社引述警方說法報導，李根10日已主動前往首爾警察廳接受調查，預計在本週內依調查結果移送檢方。

前韓國海軍特種部隊出身的李根今年3月在未經許可下前往烏克蘭參戰，違反韓國護照法；5月27日為療傷返韓，一下機便面臨警方約談，目前受限無法出境。

韓國政府自2月24日起將烏克蘭列為最高級別的第4級旅遊預警（禁止旅遊）國家，違反禁令者可處一年以下有期徒刑或1000萬韓元罰金。李根對媒體聲稱，烏克蘭方願意提供他公民身分，但他認為不應為避免罰款或訴訟接受公民身分，因此拒絕。

在YouTube擁有79萬追蹤數的李根，在烏克蘭期間不時會透過社群更新或澄清在當地的消息，返國後也就媒體報導「韓國人在烏克蘭戰死」消息表示，在他的隊伍曾參與作戰的區域，「有一名在韓國出生的同袍戰死」，「他是前美國海軍陸戰隊軍官，也是一名狙擊手」。

李根作為少數公開前往烏克蘭參戰的韓國人，行蹤除韓媒外也受到烏克蘭及俄羅斯關注。日前俄羅斯媒體報導有韓國作戰人員被俘，將在烏克蘭東部自行宣告獨立、親俄的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）接受法院審判，就被部分輿論猜測是針對李根的「宣傳」手法。

國際傳真社（Interfax）11日引述頓內茨克官員尼柯諾洛娃（Natalia Nikonorova）說法指出，正準備對一名來自韓國、為烏克蘭武裝部隊作戰的僱傭兵進行審判，但未透露該作戰人員姓名。

但據韓媒報導，傳真社在新聞刊出30分鐘後便發布校正，澄清並非頓內茨克法院正在準備審判，而是柯諾洛娃認為，韓國僱傭兵已離開烏克蘭返國，應會在韓國接受審判。

 

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