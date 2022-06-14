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德法義元首訪烏－1　愛麗舍宮：馬克宏沒有計畫訪問基輔

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏否認有任何戰時訪問烏克蘭的計畫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

外媒日前才報導德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）一同在6月底前出訪基輔（Kyiv），愛麗舍宮（Elysee Palace）卻在13日表示，馬克宏目前尚未有在戰時訪問烏克蘭的計畫。

德國《周日畫報》（Bild am Sonntag）11日引述法國和烏克蘭政府消息人士，指出3國總統將在七大工業國集團（G7）高峰會於6月底登場前，一同前往基輔，不過當時未獲得德國政府的證實。

愛麗舍宮13日表示，「總統說他會在適當的時間訪問烏克蘭。已經研究了幾個選項，這個階段還沒有確定任何計畫。」

相較於其他力挺烏克蘭的歐洲各國領導人，馬克宏自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，就未再造訪過烏克蘭，他也因時常和普丁熱線「煲電話粥」、抱持「不應激怒普丁」的態度而屢遭批評。現正擔任歐洲議會輪值值主席的馬克宏，此前也不斷表示，要等到時機「有用時」才會訪問烏克蘭。他最後一次訪問烏克蘭，是2月8日俄羅斯發動入侵以前。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）上周六（11日）再度造訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，商談烏克蘭加入歐盟的審核過程。

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