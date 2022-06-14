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俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官了　失寵關鍵原因曝光

▲▼克里米亞前檢察長波隆斯基（Natalia Poklonskaya）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯「前最美檢察長」被普丁拔官了。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

曾經在2014年背叛烏克蘭、力挺俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）的前克里米亞檢察長波克隆斯卡婭（Natalia Poklonskaya）疑似因為公開發表反戰、同情烏克蘭等言論，並抨擊俄羅斯總統普丁的特殊軍事行動是一場災難，13日遭普丁下令解除獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署（國合署）副署長職權。

綜合外媒報導，俄羅斯總統普丁已經簽署總統令，解除波克隆斯卡婭俄羅斯聯邦獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署（Rossotrudnichestvo）副署長職務，總統令13日被公開在俄羅斯政府網站。對此，波克隆斯卡婭只回答，「解職是因為要調到另一份工作」、「我感謝我們的總統的支持和信任」。

▲▼俄羅斯在2014年兼併克里米亞半島時，有當地「最美檢察總長」之稱的波隆斯基（Natalia Poklonskaya）。（圖／翻攝自IG／nv_poklonskaya）

▲波克隆斯卡婭4月時公開發表反戰、同情烏克蘭等言論，並抨擊特殊軍事行動是一場災難。（圖／翻攝自IG／nv_poklonskaya）

至於波克隆斯卡婭為何被解雇、新工作在哪等細節均未曝光。外媒分析，波克隆斯卡婭原本力挺普丁入侵烏克蘭，直到今年4月時卻立場大變，先是公開反對俄官方常用的Z符號，聲稱該符號象徵俄烏兩國的悲劇和傷痛，更發表反戰及同情烏克蘭言論，抨擊特殊軍事行動是一場災難，疑似因此引起普丁不滿。

據悉，今年42歲的波克隆斯卡婭出生於烏克蘭盧甘斯克，2014年力挺俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）一炮而紅，事件後在克里米亞任職檢察總長，多次出現在鏡頭前，因其亮麗外型及性感身材，又被外界封為「最美檢察總長」，如今她被普丁「拔官」，再次引發關注。

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