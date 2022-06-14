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俄軍炸毀「北頓內茨克」聯外橋梁　烏軍被逼出市中心

▲▼烏東北頓內茨克市（Sievierodonetsk）阿佐特化工廠（Azot）遭俄軍轟炸，燃起濃煙。（圖／路透）

▲北頓內茨克市（Sievierodonetsk）的烏軍現在被逼出市中心。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭部隊正在北頓內茨克市與俄軍激烈交戰，俄軍炸毀一座聯外橋樑，烏軍被逼出市中心。烏國官員表示，俄軍已控制市區7成地區。俄國一位前總理表示，俄烏戰爭恐將持續2年。

●俄軍炸毀北頓內茨克聯外橋梁

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，烏克蘭部隊正在烏東前線城市北頓內茨克與俄軍激烈交戰，捍衛這座城市的每一寸土地；與此同時，俄軍摧毀通往另一座城市的橋梁，平民只剩一條對外疏散路線。

路透社報導，北頓內茨克（Sievierodonetsk）已成爭奪烏東頓巴斯（Donbas）地區控制權的核心戰場。自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，俄軍已經占領北頓內茨克市大部分地區，並在血腥攻擊中摧毀這座城市部分地區。

澤倫斯基透過影片發表演說表示：「占領者的關鍵戰術目標沒有改變：他們正在北頓內茨克市推進，當地發生激烈戰鬥，我們正在捍衛這座城市的每一寸土地。」他又說，俄軍試圖在頓巴斯地區部署後備軍人。

●俄火砲猛攻北頓內茨克 烏軍被逼出市中心

烏克蘭當局今天表示，烏克蘭和俄羅斯雙方軍隊在北頓內茨克交戰數星期後，目前烏軍已經被逼出市中心。

烏克蘭軍方在臉書發文指出：「敵軍在火砲支持下，在北頓內茨克發起突擊行動，已經取得部分成功，將我方部隊從市中心逼退。」

盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）表示，俄軍於晚間在北頓內茨克取得部分成功。他在臉書發文表示，他們「將我方部隊從市中心逼退，繼續摧毀我們的城市」。

●北頓內茨克爭奪戰 俄軍控制7成市區

烏克蘭官員今天說，俄羅斯軍隊已控制北頓內茨克7成市區，並攻擊有數百位平民避難的區域，這場景如同俄軍上個月針對烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）的殘酷攻勢。

烏東親俄的分離主義人士宣稱，北頓內茨克最後一座連外橋梁已被摧毀，當地的烏克蘭守軍現在必須投降，否則就會面臨戰死。烏克蘭方面則表示，儘管遭受嚴重破壞，但仍有其他對外路線。

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，俄國軍隊目前控制北頓內茨克大約70%市區，當地正進行激烈戰鬥，烏克蘭軍隊逐棟逐戶地抵禦敵方攻勢。

●俄前總理諷普丁成昏君 估烏克蘭戰爭打兩年

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）治下首位總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）表示，連在他最糟糕的惡夢中，都未想過他的前長官會對烏克蘭發動全面戰爭。

2000到2004年擔任俄國總理的卡西亞諾夫在法新社訪問影片中說，他預測俄烏戰爭可能持續長達兩年，但他堅信俄羅斯有望重回民主道路。

64歲的卡西亞諾夫昔日在任內熱烈支持與西方保持密切關係，他說自己和其他許多俄羅斯同胞一樣，在事發前幾週都不相信會真的發生戰爭。

●國際特赦組織：俄對烏國哈爾科夫攻擊構成戰爭罪

人權組織「國際特赦組織」指責俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪，稱俄羅斯許多針對烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的攻擊動用國際禁用的集束炸彈，造成數百名平民死亡。

「國際特赦組織」（Amnesty International）在關於哈爾科夫的報告中說：「屢屢無差別地針對哈爾科夫住宅區轟擊，造成數百名平民死亡和受傷，構成戰爭罪。」

「對於使用集束（彈藥）以及其他非制導火箭彈和非制導砲彈進行的攻擊而言，都是如此。」

●烏難民揭俄「過濾營」慘況 6旬婦被迫脫衣驗身

英國「衛報」報導，逃到喬治亞的烏克蘭難民揭露，他們在俄羅斯「過濾營」（Filtration camp）受盡屈辱，包括被迫脫衣驗身或目睹同胞被毆，就連6旬婦女也受荼毒。

衛報（The Guardian）指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，估計有2萬名烏國人民已進入喬治亞，其中許多人途經俄羅斯，通過喬治亞北部城市卡茲貝基（Kazbegi）山區邊界抵境。

為進入俄羅斯，許多烏克蘭人被迫經歷所謂的過濾程序，期間他們被拍照、審問、採集指紋及審查手機內容。

男性被下令脫到只剩內衣，以便檢查他們身體是否刺青，因紋身可能顯示他們與烏克蘭民族主義團體有關。關於他們自己或認識的人是否曾在烏軍服役，每個人都會遭到盤問。

●英證實第2名公民烏克蘭戰爭中陣亡

英國1名退役軍人在烏克蘭參戰期間，遭槍擊喪生。這是在烏克蘭戰爭中與烏軍並肩作戰並證實陣亡的第2名英國人。

該名英國人蓋特里（Jordan Gatley）的父親在臉書發文表示，愛子「經過深思熟慮」後，於今年3月離開英國軍隊，前往烏克蘭參戰。

蓋特里的父親透露，兒子在烏國東部的北頓內茨克市被殺，當地一直受到俄軍猛攻。

●俄法院要求刪侵烏訊息 維基百科被罰不服提上訴

擁有維基百科的維基媒體基金會已對莫斯科法院的判決提起上訴，法院要求維基百科刪除有關俄羅斯入侵烏克蘭的訊息，但維基百科認為人們有權知道戰爭的真相。

莫斯科一家法院對維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）處以500萬盧布（約新台幣260萬）的罰款，原因是基金會拒絕刪除俄語維基百科戰爭文章中所謂的虛假訊息，包括「俄羅斯入侵烏克蘭」、「俄羅斯入侵烏克蘭期間的戰爭罪行」和「布查鎮（Bucha）屠殺」。

維基媒體基金會法律副總顧問拉波特（Stephen LaPorte）在聲明中說：「這個決定意味著，維基百科來源豐富、經過驗證但與俄羅斯政府敘述不一致的知識就構成假消息。」

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