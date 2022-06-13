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澎湖女兒「最霸氣嫁妝」！全家5人居隔40天靠它吃三餐　海鮮啃到爽

▲▼澎湖女兒最狂嫁妝！一家五口隔離40天不斷糧 　餐餐有海鮮都靠它。（圖／記者陳洋翻攝）

▲板橋一家五口隔離40天不斷糧，全靠澎湖女兒最霸氣嫁妝，三餐都有肉有海鮮。（圖／記者陳洋翻攝）

記者趙蔡州、陳韋男／新北報導

一名澎湖媳婦2012年嫁到新北板橋，近日在網路分享她一家五口4月底開始居家隔離，因陸續有密集接觸及家人確診，使居隔日期不斷延長至40天，期間全靠當初娘家給的嫁妝冷凍櫃中的物資生活，讓原本嫌冷凍櫃占空間的家人都改口稱讚，她也驕傲說「這次全家確診，我家沒有缺糧啦」。

許姓媳婦表示，她2012年從澎湖嫁到新北板橋，近日因為疫情因素，意外見證了娘家給的嫁妝冷凍櫃的強大功能。她透露，就讀小學的孩子4月28日因鄰座同學確診，全家陪著居隔3天，不料第4天要解隔時，又碰上另名鄰座同學確診，後來長輩、孩子到大人一家五口陸續確診，讓居隔最終延長到6月6日。

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▲▼澎湖女兒最狂嫁妝！一家五口隔離40天不斷糧 　餐餐有海鮮都靠它。（圖／記者陳洋翻攝）

▲一家五口居家隔離40天不斷糧，三餐有肉有海鮮都靠它。（圖／記者陳洋翻攝）

許媽媽說，居隔期間無法出門，一家五口飲食幾乎全靠冷凍櫃撐過去，除了新鮮的蔬菜水果要請親友幫忙買外，其他像是包子饅頭、肉類、海鮮等冷凍櫃都有。她透露，因為澎湖家人經常會寄海鮮來，加上她平時也會團購冷凍食品，讓冷凍櫃幾乎都是滿的，居隔40天約只吃掉一半的存糧，預估再撐一個月都沒問題。

她笑說，經過這一次全家隔離不能出門的經驗，讓原本嫌冷凍櫃占空間的家人，現在都改口認同冷凍櫃是好東西，也無法想像萬一沒有這個冷凍櫃，全家居隔40天的飲食該怎麼辦。她事後也在臉書驕傲說「江湖在走，冷凍庫一定要有」、「這次全家確診，我家沒有缺糧啦！」

▲▼澎湖女兒最狂嫁妝！一家五口隔離40天不斷糧 　餐餐有海鮮都靠它。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖女兒最狂嫁妝！一家五口隔離40天不斷糧 　餐餐有海鮮都靠它。（圖／記者陳洋翻攝）

▲許媽媽表示，這次經驗讓原本嫌冷凍櫃占空間的家人，現在都改口認同冷凍櫃是好東西。（圖／記者陳洋翻攝）

據悉，澎湖因為四面環海，海鮮非常容易取得，所以家家戶戶除了冰箱外，還會另外準備冷凍櫃儲藏海鮮。有一名女網友曾在「爆廢公社」發文，她嫁到澎湖後發現每戶人家都必備「冷凍櫃」，讓她好奇「是澎湖人的家都這樣子嗎，有澎湖人或討海人家也有這麼一個冷凍櫃嗎，分享一下吧」。

貼文一出立刻引發網友熱議，更吸引不少澎湖人現身回答「應該要問，澎湖誰家沒有凍箱比較稀奇」、「這真的很正常」、「基本配備喔，澎湖家裡兩台，高雄家裡也有一台，冰箱還買特別大的」、「我家在澎湖，沒在做生意，但是超大冷凍櫃還是塞到滿出來了」。

▼澎湖女兒驕傲說「這次全家確診，我家沒有缺糧啦」。（圖／翻攝自臉書）

▲▼澎湖女兒最狂嫁妝！一家五口隔離40天不斷糧 　餐餐有海鮮都靠它。（圖／翻攝自臉書）

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