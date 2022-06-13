富樂劣質快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面　陸次級品混充美貨

記者黃哲民／台北報導

甫獲衛生福利部食品藥物管理署核准專案輸入的美國富樂Flowflex快篩試劑，近期屢傳使用後無法顯現C線（品管線）的出包狀況。調查局追查發現，進口商大鑫公司竟涉以對岸廠商代工的次級品混充出貨，已流入市面逾192萬劑，不法獲利恐高達1億元，今報請新竹地檢署指揮搜索大鑫公司等5處地點，並約談黃姓男子等6人到案，漏夜偵辦中。

▲新竹地檢署指揮調查局，查獲進口商大鑫公司涉「以次級品冒充合格品」交貨。（圖／調查局提供）

大鑫資訊股份有限公司是向衛福部食藥署申請，輸入美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，這款試劑已獲美國食品藥物監督管理局FDA緊急授權（EUA），食藥署今年（2022年）5月10日核准專案輸入。

▲新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司涉以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

食藥署核准後，大鑫公司隨即以這款快篩試劑，得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案，並空運進口試劑交貨，不到1個月就進口約237萬劑。

不過，調查局台北市調查處、新竹縣調查站分別接獲線報，指不少人使用這款富樂產品做快篩，不但無法呈現T線（測試線），甚至連基本的C線（品管線）也無法浮現，懷疑其中有弊端。

▲高雄市政府先前公告富樂牌快篩試劑出現問題。（圖／高雄市政府）

調查局蒐證發現，美國原廠在對岸委託艾康生物技術（杭州）有限公司代工，其中1條生產線專門生產符合美國FDA認證的家用快篩試劑，須送回美國銷售，這一款也是大鑫公司獲准專案輸入的產品，每劑價格約4.4美元。

不過，艾康公司另有1條生產線，同樣生產富樂品牌的RAPIDTEST快篩試劑，但只能在美國以外地區銷售，每劑價格僅0.8美元，品質明顯較次級，可是大鑫公司涉嫌用這款次級貨冒充食藥署核准的規格，並先運到香港再空運輸入，在包裝上不實標示原產國為「USA（即美國）」。

由於大鑫公司並非以山寨貨冒充正品，調查局持續監控蒐證，但近期富樂試劑出包狀況越來越多，採購試劑的公家機關也被誤會。台北市調查處與新竹縣調查站共同報請新竹地檢署指揮，今發動搜索約談，查扣庫存試劑超過45萬支，全案朝涉犯《醫療器材管理法》、《刑法》妨害農工商、詐欺等罪嫌偵辦。