　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

富樂劣質快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面　陸次級品混充美貨

記者黃哲民／台北報導

甫獲衛生福利部食品藥物管理署核准專案輸入的美國富樂Flowflex快篩試劑，近期屢傳使用後無法顯現C線（品管線）的出包狀況。調查局追查發現，進口商大鑫公司竟涉以對岸廠商代工的次級品混充出貨，已流入市面逾192萬劑，不法獲利恐高達1億元，今報請新竹地檢署指揮搜索大鑫公司等5處地點，並約談黃姓男子等6人到案，漏夜偵辦中。

▲▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

▲新竹地檢署指揮調查局，查獲進口商大鑫公司涉「以次級品冒充合格品」交貨。（圖／調查局提供）

大鑫資訊股份有限公司是向衛福部食藥署申請，輸入美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，這款試劑已獲美國食品藥物監督管理局FDA緊急授權（EUA），食藥署今年（2022年）5月10日核准專案輸入。

▲▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

▲新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司涉以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

食藥署核准後，大鑫公司隨即以這款快篩試劑，得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案，並空運進口試劑交貨，不到1個月就進口約237萬劑。

不過，調查局台北市調查處、新竹縣調查站分別接獲線報，指不少人使用這款富樂產品做快篩，不但無法呈現T線（測試線），甚至連基本的C線（品管線）也無法浮現，懷疑其中有弊端。

▲▼富樂牌快篩試劑出現問題。（圖／高雄市政府）

▲高雄市政府先前公告富樂牌快篩試劑出現問題。（圖／高雄市政府）

調查局蒐證發現，美國原廠在對岸委託艾康生物技術（杭州）有限公司代工，其中1條生產線專門生產符合美國FDA認證的家用快篩試劑，須送回美國銷售，這一款也是大鑫公司獲准專案輸入的產品，每劑價格約4.4美元。

不過，艾康公司另有1條生產線，同樣生產富樂品牌的RAPIDTEST快篩試劑，但只能在美國以外地區銷售，每劑價格僅0.8美元，品質明顯較次級，可是大鑫公司涉嫌用這款次級貨冒充食藥署核准的規格，並先運到香港再空運輸入，在包裝上不實標示原產國為「USA（即美國）」。

由於大鑫公司並非以山寨貨冒充正品，調查局持續監控蒐證，但近期富樂試劑出包狀況越來越多，採購試劑的公家機關也被誤會。台北市調查處與新竹縣調查站共同報請新竹地檢署指揮，今發動搜索約談，查扣庫存試劑超過45萬支，全案朝涉犯《醫療器材管理法》、《刑法》妨害農工商、詐欺等罪嫌偵辦。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
延長線1錯誤用法「絕對不能犯」！
韓樂透219億頭獎「50注中獎」！破當地紀錄
日本自衛隊官員主辦「120人雜交趴」　多人裸體交纏
張蘭直播「公開6歲孫子長相」　網驚：也太帥
新竹妹告性騷擾　按摩師開庭還原姿勢「差9公分」判無罪
曾莞婷網美飲料店收攤！　網驚：太意外

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富樂劣質快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面　陸次級品混充美貨

新竹妹告性騷擾　按摩師開庭還原姿勢「差9公分」判無罪

手拿麵包被撞掉！暴走男移「廣告陸橋」擋道　狂喊：保留證據　

快訊／台南安南區民宅火警　消防人員救2人平安脫困

快訊／中壢泰豐輪胎傍晚火警濃煙竄天！空汙陰影又現

網紅北捷遭嘉明攻擊！認了「誤噴」判無罪　她求償又被打對折

高雄女遭家暴「13天後離奇亡」　複驗採檢體追查男友關連

罹癌董座愛上看護！離世後她秒變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

說好幫妳做善事！台中議員賴義鍠為亡妻捐百萬　防疫物資留愛人間

糗大！花蓮警興建大樓遭竊　2賊偷走400kg電纜

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

李沛旭「超巨手臂」練成大隻佬　周孝安媽媽虧：那麼小隻比什麼

富樂劣質快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面　陸次級品混充美貨

新竹妹告性騷擾　按摩師開庭還原姿勢「差9公分」判無罪

手拿麵包被撞掉！暴走男移「廣告陸橋」擋道　狂喊：保留證據　

快訊／台南安南區民宅火警　消防人員救2人平安脫困

快訊／中壢泰豐輪胎傍晚火警濃煙竄天！空汙陰影又現

網紅北捷遭嘉明攻擊！認了「誤噴」判無罪　她求償又被打對折

高雄女遭家暴「13天後離奇亡」　複驗採檢體追查男友關連

罹癌董座愛上看護！離世後她秒變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

說好幫妳做善事！台中議員賴義鍠為亡妻捐百萬　防疫物資留愛人間

糗大！花蓮警興建大樓遭竊　2賊偷走400kg電纜

《一家團圓》她出現不到10集被消失　苗可麗竟變最大反派網嗆「邏輯死亡」

耗時3年「掌抓破洞褲」限量曝　設計師同框新番力作：新款在路上

澎湖女兒「最霸氣嫁妝」！全家5人居隔40天靠它吃三餐　海鮮啃到爽

確診人妻「漂白水狂消毒」出現毛玻璃肺炎變化　醫阻止：會致命

快訊／威力彩「5.1億獎號出爐」！對中幸運7碼　明天秒簽離職單

陳菊率隊巡查北海岸風景區　監委期許落實觀光立國願景

陳妤曝代班《玩很大》許願人生清單：想演戴資穎

張立帆調整機制　「火球男」楊達翔飆出測試會最快152

日本自衛隊官員主辦「120人雜交趴」　警方破門多人裸體交纏

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！　清秀五官網驚：也太帥

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

社會熱門新聞

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

蔣承縉家慘死！家屬見遺體滿口血崩潰

即／高雄各地整夜飄豬屎味　環保局抓到原凶了

桃園雙屍命案解剖結果曝　頭遭鈍器重擊、妻懷1胎

人妻偷吃健身業務！夫聽「月經沒來」崩潰

PLG鋼鐵人張伯維醉駕！現身派出所洗警車

恩恩爸要求「沒辦法派車」　消防局回應了

董座離世看護變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

出軌同事想分手...人妻被拉到廁所指侵

《咒》真實事件　高雄一家六口17年前全中邪長女慘死

即／司機慘被斷頭　勞檢處：勒令停工

網紅北捷遭嘉明攻擊　認了「誤噴」判無罪

更多熱門

相關新聞

手拿麵包被撞掉！暴走男移「廣告陸橋」擋道

手拿麵包被撞掉！暴走男移「廣告陸橋」擋道

員林市1名黃姓男子抱著麵包行經車水馬龍的中正路上，疑似被路過自小客後照鏡撞擊，氣得把員榮醫院和一旁店家的廣告陸橋通通移到路中間擋道，甚至還站在中間揮旗不斷的咆哮不讓車輛通過，大喊「我要保留證據」，現場有不少車被擋道，直到警方到場處理，他才離開。

疫情只爆1月就降溫　北韓有望月內解除危機

疫情只爆1月就降溫　北韓有望月內解除危機

田鼠體內發現新冠狀病毒　和COVID-19同家族

田鼠體內發現新冠狀病毒　和COVID-19同家族

喉嚨不舒服快篩2條線　芬園鄉長林世明確診

喉嚨不舒服快篩2條線　芬園鄉長林世明確診

南投+1021！長照機構住民確診率逾18%

南投+1021！長照機構住民確診率逾18%

關鍵字：

新冠肺炎快篩試劑詐欺代工新冠肺炎新冠疫情社區傳播台灣防疫影音

讀者迴響

熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面