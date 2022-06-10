連3天超越台北市！彰化+5086　葉彥伯：已到最後一哩路

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今天公布新增5086例本土案例，不僅連3天超越台北市，總確診人數也快達10萬門檻，教育處公布至6/17將持續線上上課，令人憂心疫情是否還會持續延燒，對此衛生局長葉彥伯強調，彰化已經臨界高峰期，就剩下最後一哩路，再觀察幾天，將會延緩下來。

▲彰化6月10日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化縣下周疫情趨緩。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯表示，彰化縣這波確診本土個案疫情趨勢，從2022/1/1到2022/6/10來看，COVID-19 確診盛行率8.19%，現階段為確診高原期，全國有3分之2以上縣市確診盛行率已逾6%以上，尤其是北部疫情升溫已逾10%以上，彰化縣會持續監測觀察，從近期北部的經驗來看，疫情在觀察數日後有可能會逐漸趨緩。

依據今天的確診案例分析，外縣市醫院通報個案數668例 (13.1%)、外籍移工個案數446例 (8.8%)、長照機構住民及員工個案數88例(1.7%)、居家隔離/居家檢疫期間發病確診個案數72例(1.4%)、同戶確診個案數941例(18.5%)、單一個案確診個案數2,855例(56.1%)，洗腎個案數10例(0.2%)，監獄6例(0.1%)，合計5,086例(100%)。

縣長王惠美指出，彰化縣高中以下學校，暫停實體課程，採線上教學，國小、國中及高中學生自6/13(一)至6/17(五)；高三、國三、小六學生自5/23(一)至畢業典禮前一天；私立、非營利、準公共化幼兒園、課照中心、補習班得參考準用。

王惠美強調，有照顧需求仍可到校，並針對弱勢學生發放幸福餐券，學校教職員維持正常上班，也請家長配合疫苗施打作業，讓學生返校接種疫苗；學生如有需求，學校也提供線上教學設備借用。雖然已經停課二週，很多家長有照顧的壓力，到校人數也有增加，但是這幾天的確診人數還是沒有明顯下降，基於防疫考量，下週仍是維持遠距離教學，目前不考慮採遠距教學到暑假，考量國小升國中的課程銜接問題，後續將視疫情發展滾動修正。