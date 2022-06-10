打完AZ掉髮嚴重慘變「禿頭哥」　彰化30多歲男只拿到2萬救濟金

▲AZ疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者唐詠絮／彰化報導

衛生福利部昨日公布最新疫苗受害救濟審議結果，分別有4例接種AZ、3例接種莫德納獲得救濟金。當中有一案是彰化一名30多歲男性，接種AZ疫苗後出現圓禿，但因無法確定與AZ有關連性，最後核予救濟金2萬元。

根預防接種受害救濟審議小組第179次會議記錄，5月12日召開會議總計審查53案，有7案核予救濟，當中4案屬於AZ，分別核予救濟金150萬、50萬、2萬、1萬；3案屬於莫德納，核予救濟金1萬、2萬、50萬元。

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其中根據會議記錄(編號：3810） 本案經審議，彰化該名30多歲男依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，其圓禿（alopecia areata）之 症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之 關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審 議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應 10 給付之規定，核予救濟金 2萬元。

▲施打疫苗。（示意圖／ETtoday資料圖）

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，這是一個青壯年的個案，打完疫苗後有很嚴重落髮、禿頭的情形，因為是在打疫苗之後發生的，衛生局接獲通報後，也為他申請疫苗不良反應的救濟，中央已確定予以補償2萬元的救濟金。

葉彥伯表示，國外也有類似該個案狀況的案例，也是在打完疫苗後出現嚴重落髮的狀況，但究竟是不是與疫苗有直接關係，現在還不確定，也許是跟免疫系統有關係，都還有賴專家再做相關的研究。

葉彥伯說，由於個案落髮的狀況相當嚴重，幾乎很多頭髮都已經掉落不見了，至於該個案後續頭髮是否有回復正常生長，目前都還在追蹤當中。