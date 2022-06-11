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準備迎接國門開放！觀光局召訓觀光業人員　1萬人「先練功」

▲▼ 觀光局召訓導遊、領隊和觀光人員，為疫後觀光做準備。（圖／觀光局提供）

▲觀光局召訓導遊、領隊和觀光人員，為疫後觀光做準備。（圖／觀光局提供）

記者李姿慧／台北報導

為迎接國門開放，觀光局自5月起召回旅行社人員、導遊和領隊培訓，強化疫後旅遊生態防疫觀念，以及相關專業知識，並開放數位學習平台，推估今年全年可培訓1萬多人「練功」。

觀光局每年推動觀光從業人員相關培訓，輔導業者提升產業競爭力與服務品質，近3年已培訓逾1萬2000人次。今(111)年度持續辦理相關培訓課程，除配合疫後產業趨勢外，並因應中高階主管及第一線從業人員專業技能之不同需求，分別規劃「數位轉型及經營管理」、「基本職能及防疫知能」兩類不同培訓內容重點，預計培訓6,470人次。

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為疫後觀光做準備，觀光局表示，已於今(111)年5月11日辦理「旅行業從業人員及導遊、領隊人員防疫講習」作為防疫講習示範場次，該場次線上及線下超過1,000人次參加，並陸續輔導旅遊相關公協會自辦相關課程，以協助第一線從業人員瞭解疫後旅遊生態改變及須具備之防疫觀念，協助現職觀光從業人員，強化疫後新觀念。

▲▼ 觀光局召訓導遊、領隊和觀光人員，為疫後觀光做準備。（圖／觀光局提供）

▲觀光局召訓導遊、領隊和觀光人員，為疫後觀光做準備。（圖／觀光局提供）

觀光局也針對中高階主管則以強化數位轉型及經營管理為重點，自6月14日起辦理觀光旅館業及旅館業中階經理人訓練，以數位、創新、感動為主軸，學員除可針對旅館業的關鍵議題進行深入的溝通及交流外，透過實務案例分析與研討，提升旅館業中階經理人的專業知識與經營管理能力。另除透過培訓輔導機制外，亦訂定「交通部觀光局獎勵旅宿業品質提升補助要點」、「交通部觀光局補助觀光遊樂業優質化實施要點」，加速業者數位轉型。

除實體培訓課程之外，觀光局表示，為突破觀光產業從業人員工作時間不定之職業特性，已建置「觀光職能e學院」，開發無時間、空間限制之數位學習平台，供觀光產業基層及中階從業人員自主學習，至今已上架120門數位課程，數位學習課程設計以觀光產業基層及中階從業人員實務經驗傳授為主要培訓方向，推估111年度得培訓逾2,100人次。以上各類培訓推估全年可培訓約1萬餘人次。

▲▼ 觀光局召訓導遊、領隊和觀光人員，為疫後觀光做準備。（圖／觀光局提供）

▲觀光局召訓導遊、領隊和觀光人員，為疫後觀光做準備。（圖／觀光局提供）

觀光局局長張錫聰表示，未來將持續視產業趨勢及需求辦理觀光相關從業人員相關培訓輔導工作，以厚植產業競爭力，協助觀光產業為疫後觀光做好充足準備。

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