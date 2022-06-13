　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

部落有安全回家的路！颱風重創瑞港公路　花蓮爭取5.5億復建

▲花64線去年遭圓規颱風強降雨重創，縣府向中央爭取共5.5億經費分二階段完成復建改善。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花64線去年遭圓規颱風強降雨重創，縣府向中央爭取共5.5億經費分二階段完成復建改善。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為改善去年遭強降雨重創的花64線危險邊坡、排水系統及鋪面等設施，縣府積極提報計畫爭取改善經費。目前已獲交通部公路總局核定補助兩期生活圏計畫並進行施作，改善部落族人對外交通連結，期能提升道路整體安全性。

第一期計畫總經費3.21億元，於2020年8月18日開工，預計於今年11月完工，目前已施作完成2.9K、3.3K、3.4K、4.9K等路段的自由型格梁護坡、防落石柵欄及排水溝等設施，新建完成的道路設施在經歷圓規颱風的考驗下，均無受損，施工品質優良，確實提升道路安全性。今年3月28日再獲交通部公路總局核定補助第二期計畫，總經費5.22億元，目前辦理委託設計監造勞務採購招標作業中，預計在明年中旬完成工程發包。

▲花64線去年遭圓規颱風強降雨重創，縣府向中央爭取共5.5億經費分二階段完成復建改善。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼目前已完成施作多處路段的自由型格梁護坡、防落石柵欄及排水溝等設施。

去年10月圓規颱風期間，因受外圍環流影響，花蓮縣3天的降雨量即達1000毫米以上，除了造成花64線多處路段坍方外，2.7K處更因路基流失而道路中斷，雙向均無法通行。縣長徐榛蔚於10月15日會同瑞穗鄉長陳進光及豐濱鄉長江莉婷勘查花64線受損情形及搶修進度後，當即指示縣府建設處協助公所儘速搶通2.7K道路中斷情形。

經縣府依地形、地貌及施工速率檢討後，採用貨櫃工法作為路基來進行緊急搶修，並隨即在10月20日即開放在地居民與施工車輛通行，後續也如期在災後的50日內完成2.7K處的道路中斷處修復工作，提供正常通行。其餘的災害路段，則在行政院公共工程委員會勘查後，核定災害復建經費，目前由縣府及公所發包改善中。

▲花64線去年遭圓規颱風強降雨重創，縣府向中央爭取共5.5億經費分二階段完成復建改善。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花64線瑞港公路西起省道台9線與北岡大橋路口，於鶴岡村路段與縣道193線共線後，向東穿越海岸山脈，銜接省道台11線，全長約26公里，是省道台9線與台11線間重要的東西向公路，也是奇美部落唯一的聯外道路。因海岸山脈部分區域的岩性屬礫石層、砂層、泥岩層，岩體較為脆弱，且有奇美斷層穿越，使得瑞港公路在海岸山脈路段易因颱風侵襲而發生邊坡坍方，甚至因雨勢過大，造成路基流失。

縣府建設處表示，為能持續改善花64線全線路況，提供鄉親安全回家的路，並提升觀光等產業發展，將持續向中央爭取改善經費。因花64線部分路段路幅狹窄，上邊坡施工時，又有落石風險，故於施工時段需縮減道路或封路施工，各位鄉親行經施工路段，請依警示標誌及交維人員指揮小心通行。
 

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
驚！田鼠體內發現「新冠狀病毒」　和COVID-19、SARS
梅雨彈這天起開炸！　放晴熱爆時間點出爐
快訊／桃園雙屍案今解剖！　妻只懷一胎
王世堅質詢狂送禮物　柯文哲秒回「最喜歡這個」
快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸　台電抓到兇手了
台中馬尾女酒駕不想吹　狂跑回家反慘摔
快訊／高雄無預警停電！　市區紅綠燈也失效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

頻尿、尿不乾淨或是常尿到鞋子　原來是攝護腺肥大

嘉縣自辦全國消防慢壘賽為全民運暖身　樂天球星廖健富現身力挺

慶祝警察節　黃偉哲表揚全國模範警察

民雄警查獲廢棄物傾倒　2車4人被活逮地主也送辦

饒慶鈴持續呼籲高齡者及孩童儘速接種疫苗

疫情衝擊百工百業！花蓮市傳統市場減租三成　挺攤商渡難關

漁電共生優惠租金護漁民權益　黃偉哲：創造養殖及綠能雙贏

竹市早療中心　百萬打造全新感官教室「白屋」　

部落有安全回家的路！颱風重創瑞港公路　花蓮爭取5.5億復建

竹市高中、國中小、公幼復課首日　落實校園防疫措施

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

頻尿、尿不乾淨或是常尿到鞋子　原來是攝護腺肥大

嘉縣自辦全國消防慢壘賽為全民運暖身　樂天球星廖健富現身力挺

慶祝警察節　黃偉哲表揚全國模範警察

民雄警查獲廢棄物傾倒　2車4人被活逮地主也送辦

饒慶鈴持續呼籲高齡者及孩童儘速接種疫苗

疫情衝擊百工百業！花蓮市傳統市場減租三成　挺攤商渡難關

漁電共生優惠租金護漁民權益　黃偉哲：創造養殖及綠能雙贏

竹市早療中心　百萬打造全新感官教室「白屋」　

部落有安全回家的路！颱風重創瑞港公路　花蓮爭取5.5億復建

竹市高中、國中小、公幼復課首日　落實校園防疫措施

罹癌董座愛上看護！離世後她秒變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

「台灣雲峰飛彈可以打到北京」　他看游錫堃一句話警告：別後悔

「最常被拼錯」的車廠名稱排行　Volkswagen錯法最稀奇

疫情只爆1月病例就狂降！北韓有望月內解除危機　韓媒舉1原因打臉

房租就要1萬3　房東再固定收300元！她一聽「耗損費」傻眼了

上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

李根大尉接受警方調查！　韓媒：坦承「入境烏克蘭」罪嫌

頻尿、尿不乾淨或是常尿到鞋子　原來是攝護腺肥大

孩子嘴開、常打呼恐是小下巴　牙醫師籲：應及早治療

新竹市長誰接班？　在地觀察：交通專業、沒包袱很重要

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

地方熱門新聞

黃文擇健康早已亮紅燈！曾心梗住院開刀

小動物再闖禍　斗六4000戶跳電

未於大陸執刀！　名醫陳堯俐控彰基栽贓

快訊／台中男被凌虐慘死　警偵辦中

雲林高中以下明起5天維持遠距

人妻外遇同事想結束婚外情竟猥褻性侵

許效舜碩士班成績第一名畢業

花蓮確診趨緩　明起取消快篩實名制

台鐵徵勞安醫護人員...薪25250元

高雄來台南遊玩忘了機車停哪警找到

城市博覽會虛擬場24小時線上看展

台南全新智慧站牌啟用

機車駕訓進校園　鄭文燦：保護年輕人安全

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

更多熱門

相關新聞

夏日戲水莫忘安全　防溺10招+救溺5步保平安

夏日戲水莫忘安全　防溺10招+救溺5步保平安

每年6至9月是台灣天氣最炎熱的時期，同時民眾戲水消暑活動也達到高峰，花蓮縣消防局特別呼籲民眾務必慎選戲水區域，遠離危險水域，以避免溺水的憾事發生。日前花蓮縣消防局吉安分隊派員於轄區民眾易戲水逗留地區進行水域搶救演練，並針對各項救援裝備之操作訓練，強化救災人員救援應變處理能力。

鐵道檢查員／首批6/6上線　001、002號身分曝

鐵道檢查員／首批6/6上線　001、002號身分曝

物流業好老闆用好車照顧好員工

物流業好老闆用好車照顧好員工

睽違7年SHOEI再推頂級競技帽

睽違7年SHOEI再推頂級競技帽

水電師傅修理前「1動作」　爆出既視感！

水電師傅修理前「1動作」　爆出既視感！

關鍵字：

奇美部落安全回家圓規颱風重創瑞港公路修繕復建

讀者迴響

熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面