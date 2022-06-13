部落有安全回家的路！颱風重創瑞港公路　花蓮爭取5.5億復建

▲花64線去年遭圓規颱風強降雨重創，縣府向中央爭取共5.5億經費分二階段完成復建改善。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為改善去年遭強降雨重創的花64線危險邊坡、排水系統及鋪面等設施，縣府積極提報計畫爭取改善經費。目前已獲交通部公路總局核定補助兩期生活圏計畫並進行施作，改善部落族人對外交通連結，期能提升道路整體安全性。

第一期計畫總經費3.21億元，於2020年8月18日開工，預計於今年11月完工，目前已施作完成2.9K、3.3K、3.4K、4.9K等路段的自由型格梁護坡、防落石柵欄及排水溝等設施，新建完成的道路設施在經歷圓規颱風的考驗下，均無受損，施工品質優良，確實提升道路安全性。今年3月28日再獲交通部公路總局核定補助第二期計畫，總經費5.22億元，目前辦理委託設計監造勞務採購招標作業中，預計在明年中旬完成工程發包。

▲▼目前已完成施作多處路段的自由型格梁護坡、防落石柵欄及排水溝等設施。

去年10月圓規颱風期間，因受外圍環流影響，花蓮縣3天的降雨量即達1000毫米以上，除了造成花64線多處路段坍方外，2.7K處更因路基流失而道路中斷，雙向均無法通行。縣長徐榛蔚於10月15日會同瑞穗鄉長陳進光及豐濱鄉長江莉婷勘查花64線受損情形及搶修進度後，當即指示縣府建設處協助公所儘速搶通2.7K道路中斷情形。

經縣府依地形、地貌及施工速率檢討後，採用貨櫃工法作為路基來進行緊急搶修，並隨即在10月20日即開放在地居民與施工車輛通行，後續也如期在災後的50日內完成2.7K處的道路中斷處修復工作，提供正常通行。其餘的災害路段，則在行政院公共工程委員會勘查後，核定災害復建經費，目前由縣府及公所發包改善中。

花64線瑞港公路西起省道台9線與北岡大橋路口，於鶴岡村路段與縣道193線共線後，向東穿越海岸山脈，銜接省道台11線，全長約26公里，是省道台9線與台11線間重要的東西向公路，也是奇美部落唯一的聯外道路。因海岸山脈部分區域的岩性屬礫石層、砂層、泥岩層，岩體較為脆弱，且有奇美斷層穿越，使得瑞港公路在海岸山脈路段易因颱風侵襲而發生邊坡坍方，甚至因雨勢過大，造成路基流失。

縣府建設處表示，為能持續改善花64線全線路況，提供鄉親安全回家的路，並提升觀光等產業發展，將持續向中央爭取改善經費。因花64線部分路段路幅狹窄，上邊坡施工時，又有落石風險，故於施工時段需縮減道路或封路施工，各位鄉親行經施工路段，請依警示標誌及交維人員指揮小心通行。

