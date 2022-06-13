夏日戲水莫忘安全 ！防溺10招+救溺5步　自救救人保平安

▲▼花蓮縣消防局吉安分隊於民眾易戲水逗留地區進行水域搶救演練，強化救災人員救援應變處理能力。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年6至9月是台灣天氣最炎熱的時期，同時民眾戲水消暑活動也達到高峰，花蓮縣消防局特別呼籲民眾務必慎選戲水區域，遠離危險水域，以避免溺水的憾事發生。日前花蓮縣消防局吉安分隊派員於轄區民眾易戲水逗留地區進行水域搶救演練，並針對各項救援裝備之操作訓練，強化救災人員救援應變處理能力。

花蓮縣消防局吉安分隊在此呼籲，海域、河邊所設置之救生圈係屬公物，僅供緊急救援使用，能在突發狀況適時發揮「小兵立大功」之救援效果，禁止拿來戲水娛樂，以免造成器具損壞遺失以致危急時刻無法發揮應有之功用；同時再次提醒民眾夏日戲水謹記「防溺10招、救溺5步」：

一、「防溺10招」如下列：

1.戲水地點需合法，要有救生設備與人員

2.避免做出危險行為，不要跳水

3.湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心

4.不要落單，隨時注意同伴狀況位置

5.下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水

6.不可在水中嬉鬧惡作劇

7.身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳

8.不要長時間浸泡在水中，小心失溫

9.注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水

10.加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆

二、「救溺5步」:

1.「叫」：大聲呼救

2.「叫」：呼叫他人報案（119、118、112、110）

3.「伸」：善用手邊延伸物

4.「拋」：拋送飄浮物

5.「划」：利用大型浮具划行靠近

▲花蓮消防局提醒民眾夏日戲水謹記「防溺10招、救溺5步」保平安。



夏日戲水救溺口訣別忘記，才能玩得安全放心，如萬一不慎進入危險水域發生溺水案件時，務必保持冷靜，採行「叫、叫、伸、拋、划、」五步驟進行求救救援，切勿貿然下水搶救以免發生憾事。

▲花蓮縣消防局呼籲，海域、河邊所設置之救生圈係屬公物，僅供緊急救援使用，禁止拿來戲水娛樂，延誤緊急救援時機。



花蓮縣消防局局長林文瑞表示，近日受西南氣流影響，出現短暫陣雨或雷雨的機率提高，山區有局部大雨發生的機率，恐造成溪水暴漲，民眾前往山區遊憩時，除務必注意氣象資訊，當氣象局發布降雨警示時，更應避免山區戲水遊憩活動，確保自身安全，減少意外事件發生。