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鐵道檢查員／國內首批僅2人考上！6／6上路　「001、002號身分曝」

▲▼交通部首設鐵路監理檢查員機制，目前已有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

▲交通部首設鐵路監理檢查員機制，目前已有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵2021年4月發生太魯閣號事故，49條人命枉死，交通部仿航空安全檢查機制，首設「鐵道監理檢查員」，執掌鐵路安全與檢查作業，守護台鐵安全。全台首批鐵道檢查員「001」、「002」號6月6日起正式上線，該2人身分曝光，曾是雙鐵駕駛，其中台鐵司機員回到老東家安全檢查，盼守護台鐵安全。

交通部引進民航局監理航空安全作法，由交通部鐵道局首度建立「鐵道監理檢查員制度」，從業界引進專業人才進行監理業務，初步規劃分批共招募42人，同時比照飛航強化自主通報，鼓勵業者或員工通報，初期先針對台鐵啟動安全監理和檢查，未來將擴及高鐵、糖鐵和林鐵。

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鐵道局自去(2021)年底進行首批招募16人，僅2人通過筆試和面試獲得錄取，包括資深檢查員及助理檢查員各1人，目前已完成培訓，成為全台編號「001」、「002」的首批頭2名鐵道監理檢查員，6月6日正式上線，「鐵道監理檢查員制度」首度啟動。

▲▼交通部首設鐵路監理檢查員機制，目前已有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

▲交通部首設鐵路監理檢查員，已有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

全台目前唯二已受訓完成的鐵道監理檢查員身分也曝光，不過當事人低調不願受訪，交通部鐵道局營運監理組長徐榮崇表示，該兩名檢查員都是資深鐵道人員出身，其中一名為高鐵駕駛，開高鐵已有10年以上的資歷，年約40歲左右，放棄高鐵駕駛工作轉任資深檢查員，薪資約有6.3萬元，並不清楚是否有比擔任高鐵駕駛薪資高，但該人員是懷抱理想轉戰鐵道檢查任務。

徐榮崇表示，另一名助理檢查員則是台鐵司機員出身，在台鐵駕駛列車資歷也有6到7年，年約42歲，薪資約5.6萬元，也同樣是帶著使命感及抱負理想投入該工作，希望對台鐵安全有所貢獻，具有相當熱誠。

▲▼交通部首設鐵路監理檢查員機制，目前已有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

▲交通部首設鐵路監理檢查員機制，有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

徐榮崇指出，全台首2位鐵道監理檢查員經1到2個受訓後，日前已經結訓，6月6日正式上線，啟動安全監理機制，日前已經到台鐵檢視司機員上線作業檢查，並將安排到全台10個台鐵機務段檢查司機員執勤前報到手續和SOP，過去是否有違規紀錄，預計年底前提出總結報告，若有發現違反規定，將會要求立即改善，也會對制度提出改善建議。

除全台頭2位「001」、「002」號鐵道檢查員已上線外，鐵道局今年上半年也曾舉辦第二次招考，僅5人通過考試錄取，有3人已規劃陸續報到，徐榮崇表示，第二批的3名檢查員預計6月底到7月初陸續報到，該3人都是捷運公司的運務背景，其中不乏有相當資深鐵道經歷的主任檢查員，報到後經1個多月培訓，也將陸續投入鐵道安全監理檢查工作。

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鐵道局鐵道檢查員台鐵安全高鐵駕駛身分

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