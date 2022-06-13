　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南市確診+3969名　黃偉哲籲請善用台南共照雲

▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市13日新增3969名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月12日，台南市累計確診個案人數共176756名，已解除隔離134854名、尚在隔離中41902名，黃偉哲市長請民眾將疫苗打好滿。

▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，統計至2022年6月12日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.4％、81.4％、1.3％、66.3％，總接種劑次444萬3132。

▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市推出「台南共照雲」，提供確診者及同住親友下載隔離通知書、快篩陽性判讀及視訊門診、居家照護等服務項目，統計自4月26日至6月11日，服務人數達33萬4506人；在服務分析方面，智能機器人自動回答次數達7223萬1884次，確診者、確診者同住親友使用台南共照雲下載隔離通知書次數分別有14萬593次及27萬593次，AI陽性判讀視訊門診共1620人次，服務時間總計8332分鐘；確診者每日健康回報及心情溫度計量表填寫次數共計198萬1033次，其中高風險通報有21124次。

▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局、醫療院所及居家照護院所也能透過台南共照雲關懷確診個案，統計至6月11日，衛生局及醫療院所透過共照雲主動關懷次數達198萬1033次、居家照護院所經由簡訊主動關懷共12萬4201次；另推播防疫資訊共288萬3091次。已確診民眾或確診者同住親友可在LINE搜尋帳號「@794mfoab」加入台南共照雲，並完成註冊綁定並可使用多項服務及資訊。

▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
驚！田鼠體內發現「新冠狀病毒」　和COVID-19、SARS
梅雨彈這天起開炸！　放晴熱爆時間點出爐
快訊／桃園雙屍案今解剖！　妻只懷一胎
王世堅質詢狂送禮物　柯文哲秒回「最喜歡這個」
快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸　台電抓到兇手了
台中馬尾女酒駕不想吹　狂跑回家反慘摔
快訊／高雄無預警停電！　市區紅綠燈也失效

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喉嚨不舒服快篩2條線！芬園鄉長林世明確診　居隔當家庭煮夫

美國妹狂點海鮮放滿整桌　爸媽見超澎湃嚇傻：我的天啊！

南投+1021！長照機構住民確診率逾18%　即起每周免費快篩2次防堵

梅雨彈這天起開炸！1圖看懂「雨區變化」　放晴熱爆時間點出爐

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」：煎、蒸都很讚

手機流量吃到飽「為何還要連WiFi？」　內行曝3關鍵：有差

金門+66！中重症+15　國小復課全校快篩結果曝

快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸！台電抓到兇手　確定這次是人禍

台灣哪部韓劇最紅？　鄉民刷一排淚推「3神作」：當年的最愛

台灣鳳梨遭疑內外銷都不行！　陳吉仲怒了：打擊不了走向世界的決心

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

喉嚨不舒服快篩2條線！芬園鄉長林世明確診　居隔當家庭煮夫

美國妹狂點海鮮放滿整桌　爸媽見超澎湃嚇傻：我的天啊！

南投+1021！長照機構住民確診率逾18%　即起每周免費快篩2次防堵

梅雨彈這天起開炸！1圖看懂「雨區變化」　放晴熱爆時間點出爐

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」：煎、蒸都很讚

手機流量吃到飽「為何還要連WiFi？」　內行曝3關鍵：有差

金門+66！中重症+15　國小復課全校快篩結果曝

快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸！台電抓到兇手　確定這次是人禍

台灣哪部韓劇最紅？　鄉民刷一排淚推「3神作」：當年的最愛

台灣鳳梨遭疑內外銷都不行！　陳吉仲怒了：打擊不了走向世界的決心

「最常被拼錯」的車廠名稱排行　Volkswagen錯法最稀奇

疫情只爆1月病例就狂降！北韓有望月內解除危機　韓媒舉1原因打臉

房租就要1萬3　房東再固定收300元！她一聽「耗損費」傻眼了

上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

李根大尉接受警方調查！　韓媒：坦承「入境烏克蘭」罪嫌

頻尿、尿不乾淨或是常尿到鞋子　原來是攝護腺肥大

孩子嘴開、常打呼恐是小下巴　牙醫師籲：應及早治療

新竹市長誰接班？　在地觀察：交通專業、沒包袱很重要

說好幫妳做善事！台中議員賴義鍠為亡妻捐百萬　防疫物資留愛人間

嘉縣自辦全國消防慢壘賽為全民運暖身　樂天球星廖健富現身力挺

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

公公狂咳7天快篩陽要出門！她怒：什麼爛政策

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

本土45081「高雄7184例最多」！

高雄各地深夜飄惡臭　市民崩潰求真相

明雨區擴大　全台連下2天時間曝

今年最後一波梅雨鋒面　這天抵台

1個月1萬元！婆婆喊不夠來討菜錢

更多熱門

相關新聞

確診喉嚨爆痛4天！過來人嘆：痛到想切掉喉嚨

確診喉嚨爆痛4天！過來人嘆：痛到想切掉喉嚨

本土確診數現在每日仍高達萬例，若不幸於這波病毒中染疫，最常見的症狀就是「喉嚨痛」。一名網友表示，自己確診後雖然發燒的症狀有改善，但「喉嚨痛」已持續4天了，吃止痛藥也沒有明顯改善，讓他直呼到底還有什麼方法可以治，引發網友熱議。

漁電共生優惠租金護漁民權益

漁電共生優惠租金護漁民權益

高雄男嬰出生6天詭異確診！接觸46人全陰性　

高雄男嬰出生6天詭異確診！接觸46人全陰性　

確診死者走得匆忙　雲林縣6/18辦超度大法會

確診死者走得匆忙　雲林縣6/18辦超度大法會

控謝龍介散布黑函　台南經發局長陳凱凌提吿

控謝龍介散布黑函　台南經發局長陳凱凌提吿

關鍵字：

台南確診黃偉哲台南共照雲

讀者迴響

熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面