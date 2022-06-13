台南市確診+3969名　黃偉哲籲請善用台南共照雲

▲台南市長黃偉哲公布新增3969名COVID-19本土個案，台南市推出「台南共照雲」提供各項服務，請加入註冊綁定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市13日新增3969名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月12日，台南市累計確診個案人數共176756名，已解除隔離134854名、尚在隔離中41902名，黃偉哲市長請民眾將疫苗打好滿。

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台南市衛生局指出，統計至2022年6月12日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.4％、81.4％、1.3％、66.3％，總接種劑次444萬3132。

台南市推出「台南共照雲」，提供確診者及同住親友下載隔離通知書、快篩陽性判讀及視訊門診、居家照護等服務項目，統計自4月26日至6月11日，服務人數達33萬4506人；在服務分析方面，智能機器人自動回答次數達7223萬1884次，確診者、確診者同住親友使用台南共照雲下載隔離通知書次數分別有14萬593次及27萬593次，AI陽性判讀視訊門診共1620人次，服務時間總計8332分鐘；確診者每日健康回報及心情溫度計量表填寫次數共計198萬1033次，其中高風險通報有21124次。

衛生局、醫療院所及居家照護院所也能透過台南共照雲關懷確診個案，統計至6月11日，衛生局及醫療院所透過共照雲主動關懷次數達198萬1033次、居家照護院所經由簡訊主動關懷共12萬4201次；另推播防疫資訊共288萬3091次。已確診民眾或確診者同住親友可在LINE搜尋帳號「@794mfoab」加入台南共照雲，並完成註冊綁定並可使用多項服務及資訊。