富樂快篩「C線不見」！高雄回收3萬劑驚：錯誤比例高　怒移送法辦

▲富樂快篩試劑出包，「品管線C線」出不來。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

快篩試劑爆瑕疵！高雄市衛生局10日接獲中市府通知，美國進口品牌「Flowflex富樂」快篩試劑品管線「C線」出不來，緊急公布11日起開放市民換貨。截至今日已回收3萬劑，衛生局發現，「試劑瑕疵比例有點高」，已報請食藥署及地檢署釐清調查。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前已經從社區回收3萬劑富樂快篩試劑，根據掌握，試劑是經由業者向中央申請核可，也公開在網站上招標，各縣市從南到北有許多機關團體採購，這次不良品，我們也在台中市府通知後，主動發布新聞訊息回收換貨。

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▲▼富樂快篩試劑「C線出不來」，高市府下令回收進行換貨。（圖／記者吳奕靖攝）

潘炤穎說，過程有發現狀況，主動報請中央食藥署及地檢署釐清調查，高市府則全力協助。而回收過程中發現什麼狀況？潘炤穎表示，經中市府通報後，高市府第一時間抽樣檢驗一切正常，不過從社區回收的3萬劑裡，確實有出現瑕疵問題，「比例有點高」，但數字不方便透露。

至於瑕疵快篩是否影響檢驗，潘炤穎強調，各種檢驗試劑都一樣 只要「C」沒出現就是無效，不判陰也不判陽，需要重新檢測。

衛生局表示，凡是市民朋友手上有富樂牌快篩試劑，並且是在2022年5月25日至6月9日自高市府防疫團隊領取，批號「COV2025056」，盒裝生產日是2022年2月7日，到期日是2024年2月6日。不管是已經使用或未使用過，自6月11日至30日可到38區關懷包得來速或38區衛生所換取新試劑。

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