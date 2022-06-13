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社會 社會焦點 保障人權

球星醉駕洗警車贖罪！　張伯維「戒酒1年」：比洗自己的還認真

▲▼PLG職籃球星張伯維洗警車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲PLG職籃球星張伯維日前現身派出所協助洗警車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

PLG職籃球星張伯維去年發生酒後駕車事件，除了被聯盟禁賽一年、罰薪外，另還要從事社會服務300小時。張伯維日前來到楠梓分局協助清洗警車，表示自己特別用力，比洗自己的車還認真，面對過去所犯錯誤，也已戒酒一年並認真反省，至今滴酒未沾。

張伯維透過球隊引薦，10日到楠梓分局加昌派出所，見到門口停放的警車髒了，便主動提出清洗警備車輛。身材190公分、高壯的他，彎起身軀專注的擦拭警車，仔細地為平時人民保母的交通工具打上泡沫、沖水、擦乾，動作毫不拖泥帶水，將原本布滿灰塵的警車洗的清潔光亮，連一旁的員警也對張伯維毫不馬虎的態度充滿讚賞。

▲PLG高雄鋼鐵人籃球隊隊員張伯維。（圖／高雄鋼鐵人提供）

▲PLG高雄鋼鐵人籃球隊隊員張伯維分享洗警車感想。（圖／高雄鋼鐵人提供）

張伯維笑說，警車是警察的門面，因此他清洗時特別認真、用力，比洗自己的車還認真，「在高雄看到警車這麼乾淨，不要懷疑，是我洗的」。

實際服社會勞動後，張伯維表示，警察真的蠻辛苦的，他當時進到警局，看到警察幫市民處理文件，看到他們真的很忙，他們會約我喝茶聊天，或是去外面打球，不過疫情關係，現在還沒有約成，期待有這天。

面對過去自己犯下的酒駕案件，張伯維表示，事情已經經過快一年，他也認真反省並戒酒，至今一滴酒都沒喝過，假設未來在外喝酒，絕對會找代駕。

▲PLG高雄鋼鐵人籃球隊隊員張伯維。（圖／高雄鋼鐵人提供）

▲PLG高雄鋼鐵人籃球隊隊員張伯維。（圖／高雄鋼鐵人提供）

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