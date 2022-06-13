PLG球星現身派出所洗警車　張伯維醉駕撞車：面對錯誤勇於悔改

記者許宥孺／高雄報導

PLG職籃球星張伯維去年發生酒後駕車事件，除了被聯盟禁賽一年、罰薪外，另還要從事社會服務300小時。張伯維日前來到楠梓分局協助清洗警車，表示對於自身案例感到懊悔，也呼籲拒絕酒駕。

▲PLG職籃球星張伯維洗警車做公益服務，表示對自身案例感到懊悔。（圖／記者許宥孺翻攝）

效力於高雄鋼鐵人的張伯維於2021年8月31日在高雄左營一間熱炒店聚會結束後，酒駕返回住處，卻於台88快速道路上，未注意前方有一部因先前遭不明異物擊中車體而無法行駛、等待道路救援的自小貨車，張男煞車不及車頭追撞自小貨車尾後，再往右偏移追撞停於一旁巡邏車，造成3輛車車損。

張伯維透過球隊引薦，10日到楠梓分局加昌派出所，見到門口停放的警車髒了，便主動提出清洗警備車輛。身材190公分、高壯的他，彎起身軀專注的擦拭警車，仔細地為平時人民保母的交通工具打上泡沫、沖水、擦乾，動作毫不拖泥帶水，將原本布滿灰塵的警車洗的清潔光亮，連一旁的員警也對張伯維毫不馬虎的態度充滿讚賞。

▲PLG職籃球星張伯維把警車洗的光亮。（圖／記者許宥孺翻攝）

張伯維表示，希望藉著這一次的公益服務的過程，學習尊重生命的真諦，更希望建立起公益服務的價值觀。

楠梓警分局加昌派出所長涂明宗表示，張伯維雖然是運動員，但在服務與清洗所內車輛的過程中卻可充分感受到張伯維的細心與專注，所內同仁也樂於駕駛乾淨的警車出勤，非常肯定張伯維勇於面對錯誤、積極悔改的精神，並再次呼籲社會大眾不要酒駕，酒後可請代駕或乘坐計程車，保護自己與他人的用路安全。