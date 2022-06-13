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控謝龍介散布黑函+不實指控　台南經發局長陳凱凌提吿

記者林悅／台南報導

台南市經發局長陳凱凌，13日下午2時30分，在律師陪同下前往台南地檢署，針對市議員謝龍介涉嫌散布黑函及網路轉傳散布黑函、網路文宣不實部分，按鈴申告提出誹謗告訴。

▲台南市議員、國民黨市長參選人謝龍介，7日在議會總質詢時，以不具名黑函，指控台南市經發局長陳凱凌涉財色疑案。

▲台南市經發局長陳凱凌，前往台南地檢署針對謝龍介涉嫌散布黑函等部分，按鈴申告提出誹謗告訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對謝龍介在議會總質詢時，以黑函內容質詢台南市經發局長陳凱凌，涉嫌用建設換選票及企圖綁樁等等，陳凱凌表示這都是不實指控，他不能屆服在「暗黑勢力」下，所以他提出誹謗告訴。

對於謝龍介指出他用建設換選票，及企圖綁樁的指控，經發局長陳凱凌表示，西市場的中央預算經費新台幣5千萬元，是他、處長及中央立委共同努力爭取而來，對於謝議員的錄音本人認為是「斷章取義」，並提出告訴。

陳凱凌指出，市府對市政建設不遺餘力，目的為促使地方繁榮，藉此獲得民眾的認同；所以努力爭取中央預算作好地方建設，相信民眾自然會滿意與支持！他身為政務官，理所當然是得爭取民眾的滿意，如此也才能夠繼續服務鄉親。

▲台南市議員、國民黨市長參選人謝龍介，7日在議會總質詢時，以不具名黑函，指控台南市經發局長陳凱凌涉財色疑案。

陳凱凌說，如今他無非是想爭取市民的「滿意度」，而於會議中一時未經思考說出「能增加多少選票」一詞，實為用通俗語言來表達，藉此希望經手的承辦能明確悉知市府的施政方針，這也致使要參選市長的謝龍介議員有機可趁，並借題發揮，覺得他在會議上所說的內容很刺耳，他覺得無可厚非，因身為競爭對手的態度，自然不希望市府滿意度高、支持度增加。

陳凱凌強調，這5千多萬的建設經費，是公共建設，他並沒有把這個錢拿去分給選民來做為買票用途，市府於永康興建總圖書館，為得是使市民獲得更好的公共服務品質，難道這也能稱為是買票嗎？如同每一位認真負責的市議員，為自身選區爭取建設，來換取選民的支持，難道這也是「政策買票」？謝龍介議員曾擔任韓國瑜的競選幹部，「建設做的好、選票自然來」，這個不是他說的嗎？他也要再次強調這段錄音是「斷章取義」，僅用片段解讀而尚未經過查證詢問，這不是一個認真的議員，或是身為市長候選人應該有的態度。

▲台南市議員、國民黨市長參選人謝龍介，7日在議會總質詢時，以不具名黑函，指控台南市經發局長陳凱凌涉財色疑案。

陳凱凌表示，謝龍介議員4月22日及6月7日在議會總質詢時，以黑函指控的內容絕非事實，謝議員僅以黑函不實內容質詢，並未向經發局調閱任何資料來了解事實問政。6月7日質詢時，謝議員表示對七股開發預算增加提出保證，顯不合理，因2020年底所公告預算為48.7億元為上限，且廠商在評選及合約內容均有承諾於6年內依照48.7億元內「如期如質」完成開發，經發局將會依法，依合約辦理。七股工業區開發案，一年預算暴增24億元，陳凱凌強調這每一分錢都是民脂民膏，身為政務官一日，本該為市民把關，絕不會對「黑函背後勢力」屈服。

陳凱凌說，有關太陽能光電於2020年度前，未依照公文流程規定，申掛文號等情況，經發局在2021年就有進行內部檢討並強力要求業務同仁必須依法行政，並進行各項制度面改善，除了聯審制度、審查標準一致化、掛文號宣導等各項精進措施，而2017.5至2020.8未辦理聯審通過件數為86件，平均每月僅通過2件，平均審查時間超過3個月；聯審後2021.3至2022.4，共通過246件，平均每月核准19件，平均審查時間在1個月內。

▲台南市議員、國民黨市長參選人謝龍介，7日在議會總質詢時，以不具名黑函，指控台南市經發局長陳凱凌涉財色疑案。

▲陳凱凌前往台南地檢署提告，謝龍介表示，「很好」，大家「直球對決」。

針對陳凱凌前往台南地檢署提告，台南市議員謝龍介表示這樣「很好」，大家「直球對決」；謝龍介說轉移焦點並不會改變真相與事實，此事並無所謂斷章取義，這些都有查證，相關資料、錄音等電子檔，都有提供媒體，陳凱凌提告後，正好可藉由檢察官調證人來進一步釐清事實真相。

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