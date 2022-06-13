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高雄女遭家暴「13天後離奇亡」　死前短暫清醒控訴男友內容曝

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

台南一名33歲的女子疑似遭到43歲的陳姓前男友家暴痛毆，帶著滿身傷躲往高雄，原本以為自己沒事，沒想到13天後卻離奇死亡。檢察官傳喚陳男到橋頭地檢署複訊，最後5萬交保，同時要求「一週兩次，到住所附近派出所報到」。今天13日進行複驗，家屬表示：「5萬元交保，有點震驚，但也只能尊重司法」。

▲高雄女被家暴13天後亡，家屬到殯儀館進行複驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄女被家暴13天後亡，家屬到殯儀館進行複驗 。（圖／記者吳世龍攝）

女子10日死亡之後，橋頭地檢署檢察官要求台南五分局的員警，把被指控涉嫌家暴的陳姓男子帶往橋頭地檢署進行訊問，警方帶著陳男在下午1點抵達，不過陳男要求律師陪同，所以拖到律師來了之後才開偵查庭，到了晚間8點半左右，檢察官裁示5萬元交保，同時要求「一週兩次到住家附近派出所來報到」。

13日在高雄市立殯儀館進行複驗，死者大姐說，從新聞上得知那位男士5萬元交保，有點震驚，但也只能尊重司法，同時也強調希望檢察官能調查真正死因，不要讓兇手逃脫。而妹妹跟陳姓男子之間的互動，她並不太清楚，也沒有聽過妹妹提過，因為妹妹在年輕的時候已經離開高雄，大多有事才會回家的。而目前妹妹的10歲大的女兒，平時在高雄上課，娘家這邊會幫忙照顧孩子下課後的這段時間。

▲高雄女被家暴13天後亡，家屬到殯儀館進行複驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄女被家暴13天後亡，家屬到殯儀館等待複驗結果。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市左營分局啟文派出所8日晚間9時55分許接獲報案，女子的妹妹聲稱，姊姊日前遭到前男友家暴，身上有許多傷痕，8日晚間突然出現不適，緊急送往榮總急診。由於她並不清楚姊姊情況，且姊姊女兒年紀又太小，警方只好等女子清醒再釐清。

9日晚間8時許，女子的妹妹前往派出所報案，表示姊姊凌晨有短暫清醒，告知其於5月28日在台南市中西區家中遭到前男友陳男徒手毆打，高雄警方受理後，也立即通報台南市警局及家暴中心。但沒想到女子9日深夜病況急轉直下，急救無效死亡。高雄警方接獲榮總通報，立即請家屬前往派出所進行筆錄，受理後以傷害致死罪通報台南市警察局，全案交由台南警方偵辦處理。

轄區台南市警五分局於9日深夜10時5分接獲高雄市警局傷害案通報，立刻在深夜10時30分傳喚陳男到案說明，並完成偵訊筆錄，當時女子尚未死亡，直到陳男完成筆錄離去，才接獲女子死訊。10日上午警方傳喚陳男到案第二次偵訊，並由橋頭地檢署檢察官偵訊，全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦釐清。

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