「機車駕訓進校園」聯合開訓　鄭文燦：降低違規風險32%

▲「機車駕訓進校園」聯合開訓，市長鄭文燦表示：經訓練再考照降低違規風險32%。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

正確的安全駕駛，可以保護年輕人的生命安全。桃園市9所大專院校及高中職13日於萬能科技大學，辦理「機車駕訓進校園」聯合開訓典禮。新竹區監理所吳季娟所長表示，桃竹苗媒合18所學校參與「機車駕訓進校園」，桃園即佔了一半，顯示市長鄭文燦對於年輕學子安全駕駛的重視。

▲「機車駕訓進校園」聯合開訓。（圖／中壢監理站提供）

市長鄭文燦表示，交通部推動「機車考照駕訓班訓練計畫」，並經交通大學研究分析，經過機車駕訓班考取駕照民眾降低違規風險32%、肇事風險20%，顯示民眾經訓練再考照上路，對於道路風險認知確實有提升。

▲吳季娟所長肯定市長鄭文燦對於年輕學子安全駕駛的重視。（圖／記者楊淑媛攝）

為鼓勵民眾參加機車駕訓，公路總局今年度提供桃園市3,249名補助名額，目前還有2,204名補助名額，補助時間至11月30日止，鄭市長說，如果名額不足市府會加碼，鼓勵未考照的市民朋友都可以把握機會趕快報名，民眾經機車駕訓班訓練考取駕照後，每名補助1300元訓練費。

萬能科大校長莊暢表示，「機車駕訓進校園」計劃如同給未拿到駕照的學子，帶來3劑疫苗，第1劑是「機車駕訓進校園」。第2劑是給考到駕照同學1300元補助，鼓勵他們去考駕照，讓同學有更大的意願，第3劑感謝監理師提供最優秀和專業的機車駕訓的訓練，希望為同學們打了這3劑疫苗，各界一起努力在交通事故上面朝清零方向前進。

報名參加「機車考照駕訓班訓練計畫」的萬能科大蔡姓、徐姓同學表示，報名「機車駕訓進校園」計劃期間，除了有專業講師進校園上課，駕訓班的車也會來學校載學生去練車，不用擔心期間因沒有駕照，而騎機車到駕訓班上課；尤其是考取駕照還可拿到1300元補助，減輕學子的負擔，也保護學生的生命安全。

包括：桃園高中、陽明高中、壽山高中、北科附工、內壢高中、育達高中、中壢家商、開南大學、萬能科大、元智大學等桃園市9所高中職及大專院校響應「機車駕訓進校園」 計劃，校方及學生代表亦出席聯合開訓典禮。