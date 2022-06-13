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2歲童快篩陽高燒抽搐！父開車衝警局　送醫路程縮短20分鐘搶命

記者林悅／台南報導

台南市1名2歲大黃姓男童，12日快篩陽性，發高燒39度多，還出現呼吸急促、抽搐等症狀，黃童父親眼見小孩情況危急，心急如焚地駕車到永康分局大灣派出所請求協助，員警瞭解狀況後，立即以警車開警示燈、鳴笛協助開道，讓原需花費30分鐘以上車程，僅花10分鐘就抵達永康奇美醫院，男童也順利獲得醫療救治。

▲台南市永康分局大灣派出所接獲黃姓男子緊急送醫請求，迅速以警車鳴笛、開警示器開道，平安讓男童及時送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局大灣派出所接獲黃姓男子緊急送醫請求，迅速以警車鳴笛、開警示器開道，平安讓男童及時送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局大灣派出所接獲黃姓男子緊急送醫請求，迅速以警車鳴笛、開警示器開道，平安讓男童及時送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，黃姓民眾於12日晚上9時許，駕駛自小客車疾駛而來停在大灣派出所門口前，神色慌張地跑進所內向員警求助，黃男向警方表示，他的2歲兒子12日快篩陽性，因抵抗力虛弱，合併高燒39度多，有呼吸急促、抽蓄等症狀，怕前往奇美醫院就醫途中，遭遇交通阻塞致生延誤，即向警方緊急求助。

▲台南市永康分局大灣派出所接獲黃姓男子緊急送醫請求，迅速以警車鳴笛、開警示器開道，平安讓男童及時送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局大灣派出所接獲黃姓男子緊急送醫請求，迅速以警車鳴笛、開警示器開道，平安讓男童及時送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局大灣派出所巡佐蔡長州、警員蘇御剴，在了解黃男的緊急醫療需求，立刻通報永康分局勤務指揮中心，報備需協助民眾前往奇美醫院急診就醫，沿路開啟警示燈、鳴警報器開道，避開沿線路口號誌，讓原先約7公里須花費30分鐘以上之路程，僅花費10分鐘即抵達奇美醫院急診室。到達後，黃姓民眾迅速將男童帶往急診就醫治療。

▲台南市永康分局大灣派出所接獲黃姓男子緊急送醫請求，迅速以警車鳴笛、開警示器開道，平安讓男童及時送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃民事後亦PO文表示，十分感謝警方的積極協助。救援任務順利圓滿達成，小男童亦即時獲得醫療救治，目前狀況恢復穩定，在這後疫情時代，感受到人間的溫暖。

永康分局分局長甘炎民表示，行政院院長於防疫會議中指示，疫情期間各警察機關遇有民眾急病需到院就醫而請求開道護送時，應本於急難救助之精神，全力協助安全護送及縮短送醫時間。對於黃姓民眾的讚許及肯定，為民服務是身為警察的職責，警方只是將心比心，將分內工作做好，為需要協助的民眾，盡點棉薄心力，能看到小孩平安健康，警方也跟家屬一樣充滿喜悅。

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