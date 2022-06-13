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陸經濟下行「信心比黃金重要」　林毅夫直言：政策執行出問題

▲▼北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／《ETtoday新聞雲》）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院總理李克強上個月25日在「全國穩住經濟大盤」會議上喊話，要求各地努力確保今季經濟合理增長、促進失業率盡快回落。外界也在觀望大陸Q2經濟若下滑出合理區間，將經濟帶來嚴重衝擊。北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫今（13日）投書《北京日報》直言痛批，「有相當大的程度上是政策執行層面出了問題。」另外，談到疫情防控必然有影響，使經濟全面放緩，實現今年5.5%增長目標將更加困難，但是防疫不能濫用權力，層層加碼就是懶政的表現。

自2008年以來，大陸每年為世界經濟增長的貢獻在25%至30%之間，但從疫情前幾年開始，大陸經濟出現疲軟態勢。尤其，2020年疫情影響爆發後的衝擊，加上北京堅持「清零」政策，衝擊內外經濟。先前有外資預言，國務院上個月開會的焦急程度是近年罕見，如果Q2經濟跌出合理區間，可能引發企業大規模倒閉，資金鏈斷裂及違約等系統風險。

對此，北京大學國發院名譽院長、新結構經濟學研究院院長、南南學院院長林毅夫投書大陸媒體，首先指出大陸當前經濟面臨「國內外雙重新挑戰」。從2021年第三季度以來，中國經濟出現比較大下滑，這一下滑趨勢源於需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，從去年下半年到今天，還處於下滑周期。

他進一步說，進入今年3月份，國內經濟下行壓力加大，因為Omicron病毒的傳染率非常高，一些地方，像深圳、廣州、上海、北京相繼出現疫情。疫情防控的舉措必然影響到生產、投資、消費各個方面，使經濟全面放緩，要實現今年5.5%的增長目標將更加困難。

▲▼ 人民幣,匯價,匯率。（圖／pixabay）

▲林毅夫直言，大陸政策執行層面出問題。（圖／pixabay）

從國內的經濟挑戰來講，林毅夫說，「從去年以來面臨三重壓力，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱。我個人覺得最關鍵的是預期轉弱，因為預期轉弱以後，大家投資就沒有信心，供給就會減少，供應鏈受到衝擊，也失掉了克服困難的動力，進一步傳導就會帶來就業下降，收入不增長，最終需求也會收縮。」

三重壓力中最關鍵的是預期轉弱，預期怎麼轉弱的呢？林毅夫直言，「這在相當大的程度上是政策執行層面出了問題，去年中央經濟工作會議指出了一些政策執行中的合成謬誤。」

他進一步分析，去年中央經濟工作會議指出一些政策執行中的合成謬誤。比如平台治理、雙碳目標、房地產行業整治、共同富裕，每一項都是很重要和必要的改革、調控政策和發展方向，但在執行上，一些中長期的、全局性的政策被短期化、地方化、碎片化執行，形成了合成謬誤，打擊了大家對經濟發展的信心，尤其是企業家和投資者的信心，而我們都知道，信心比黃金更重要。

林毅夫提醒，「提振信心和堅定經濟發展的重心一樣重要，發展是解決一切問題的基礎和關鍵；一定要把這項認識落實到位，在發展中解決國內國外的問題，否則問題只會更多。」

▲▼ 上海疫情，吳凡 。（圖／視覺中國）

▲ 上海「封控」兩個月衝擊4月經濟指數。（圖／視覺中國）

針對「清零」政策林毅夫表示認同，但也批評不能「在落實當中濫用權力」。有些地方打著疫情防控需要靜態管理的旗號，不讓農民下地。農業與工業不同，農時一誤就是一年，會影響到糧食安全，威脅社會穩定。所以，在落實防疫政策時一定要堅持科學的原則，因地製宜，不是層層加碼。層層加碼本質上是一種懶政的表現。

林毅夫呼籲，各地在爭取動態清零以後，要迅速恢復生產生活。由於疫情已經兩年多，在一些封控城市，很多中小微企業已經瀕臨破產邊緣。必須出台政策共渡難關，像減稅、免稅、減租金、貸款延期等一系列必要措施。

最後，林毅夫強調，救助有要關注受疫情衝擊的個人和家庭。在救急措施之外，積極的財政、貨幣政策也要發力，包括支持新基建，為結構轉型升級提供條件。通過多方的努力，今年保持5.5%左右的增長還是有可能的。保持一定的增長速度，這是經濟工作應該有的一條底線。
 

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