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林毅夫：在美國衰落中國崛起之時　中國應「竭盡所能避免戰爭」

▲▼北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／資料照）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫14日在「2022清華五道口首席經濟學家論壇」上表示，在美國衰落、中國崛起之時，中國應竭盡所能避免戰爭，保持動態的經濟發展增速，保持開放的態度。

林毅夫指出，全世界正在經歷巨大的變革，經濟版圖發生巨變，一方面最主要的國家增長率在下降，另一方面新興市場經濟快速崛起，特別是中國，「全球版圖變化中，最大的輸家是美國。2014年中國按購買力平價計算超過美國，成為全球最大經濟體。也正因為這樣的改變，美國想採取一些措施保持經濟產出並遏制中國的發展。」

林毅夫提到，中國按購買力平價算是全球最大的經濟體，有8%的潛在增長率，如果中國能夠保持這樣的高速增長，將會持續助力全球經濟發展，「建議中國保持高速動態經濟增長，並且保持開放型的改革態度，如果能夠做到這兩點，中國的增長將是其他國家的發展機會，也可以瓦解美國試圖和中國脫鉤的企圖。」

林毅夫說，目前中國正在迎頭趕上，總有一天中國經濟總量會是美國的兩倍，「到那一天，美國將不得不做一個平衡和抉擇，必須跟中國做貿易，必須跟中國維護好關係。只有跟中國打交道，才能確保對其國家有益，保持正常的經濟關係，這樣樹立的全球新秩序是穩定和平的新秩序。」

林毅夫也強調，在美國衰落、中國崛起之時，中國應竭盡所能避免戰爭，保持動態的經濟發展增速，保持開放的態度。

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