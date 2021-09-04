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林毅夫：設北京證交所　對落實「新發展格局」具戰略性

▲▼北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／翻攝北京日報）

▲北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／翻攝北京日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席、中共總書記習近平2日宣布將設立北京證券交易所。對此，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，設立北京證交所，對構建新發展格局，落實創新協調綠色開放共享的新發展理念，實現以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是一個非常具有戰略性的決策。

林毅夫在中國國際金融年度論壇上指出，國內國際雙循環的相互促進，是實現高質量發展的應有之意，中國要構建以國內大循環為主體的新發展格局，首要必須不斷提高收入水平，「如果收入水平不斷提高，那麼國內循環的比重就會越來越大。要不斷提高收入水平，必須在技術創新、產業升級上面按照比較優勢充分利用國內國際兩個市場、兩種資源。」

林毅夫提到，技術要創新，產業要升級，也必須有條件，一個是必須有創新型的企業家，中國有14億人，企業家有這個才能的人非常多，「中國有句古話，巧婦難為無米之炊，企業家要把他的創新才能發揮出來，必須有金融支持。」

林毅夫強調，所以，現在北京要創立以服務創新型的企業家為主的北京證券交易所，對構建新發展格局，落實創新協調綠色開放共享的新發展理念，實現以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是一個非常具有戰略性的決策，「期望北京市把這件工作做好，會對在新發展階段落實新發展理念、構建新發展格局做出極大貢獻。」

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