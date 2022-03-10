人民幣取代美元取決於大陸經濟發展　林毅夫：需經歷相當長的過程

▲大陸全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／翻攝人民政協網）

記者魏有德／綜合報導

烏俄衝突下，以美國為首的西方國家對俄羅斯採趣經濟制裁，衝擊全球金融體系。對此，大陸全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，「俄烏衝突下歐美對俄實施的金融制裁，短期看，是對俄羅斯一個國家的制裁和對現有國際金融體系的衝擊，但從長期看，反而會弱化美國在國際金融體系當中的地位。」

▲人民幣與美元。（圖／CFP）

對於外界認為，人民幣在這樣的情況下，能否趁勢取代美元在全球市場的地位，林毅夫指出，一方面得取決於大陸的經濟發展，另一方面端看美國如何使用在國際貨幣體系中的地位和權力。

林毅夫表示，從歷史看，美國經濟規模在1870年左右超越英國，但美元取代英鎊作為國際交易計量貨幣，還是在二戰爆發後，「隨著中國經濟的持續發展，中國經濟規模超過美國是必然的，但人民幣想要代替美元還需要經歷一個相當長的過程。」

就當前對俄羅斯的經濟制裁措施來看，林毅夫強調，「商業和政治應該是分開的，但很不幸，美國為了短期利益，正在利用自身在金融方面的霸權，把金融交易作為武器，產生了很大負面影響，現階段國際金融的各項交易仍然依靠著美國建立起來的基礎設施，美元也佔據著國際貨幣的核心地位。」