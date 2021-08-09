　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

林毅夫：2049年中國技術與美相當　美不再有「卡脖子」優勢

▲▼林毅夫 。（圖／CFP）

▲林毅夫。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸半導體產業遭美國制裁，發展備受考驗。對此，北京大學國發院名譽院長林毅夫表示，世界上擁有先進技術的發達國家並不只有美國，如果其他發達國家的高科技企業不把產品賣給中國，它也會付出巨大的代價，甚至是自廢武功放棄在高科技領域的領先，「像晶片這樣的高科技產品，30%的市場都在中國，如果企業無視中國市場，該行業就有可能從暴利變為低利甚至虧損。」

根據《北京日報》報導，林毅夫指出，高科技產品的特性是迭代特別快，企業必須保證大量的研發投入來維持產品的先進優勢，而大量的研發投入離不開用企業盈利來做保障，因此，美國卡中國脖子的行為實際上是「殺敵一千，自損八百」，如果單純從企業利潤和未來的競爭能力考慮，相信沒有一家美國企業不願意把產品賣給中國，主要是美國政府不讓賣。

林毅夫提到，同樣擁有高科技的德國企業就不會面臨美國企業的困境，德國總理梅克爾與川普見面或者與拜登通電話時一直表示德國既希望維持與美國的友好關係，也希望維持與中國的友好關係，「同理，英國、法國、日本、韓國的高科技企業也是如此，因為他們並不想為了維護美國的世界霸主地位而失去龐大的中國市場。」

林毅夫表示，如果美國擁有某些在全世界獨一無二的先進技術，又強制不賣給中國，怎麼辦？他的觀點是，這樣的技術可能有，但不會太多，既然不多，那就用新型的舉國體制集中力量去完成技術攻堅，「以我們現在的經濟、科技和產業實力，短則一兩年、長則三五年，都有希望突破。」

林毅夫指出，百年未有之大變局所引發的中美摩擦會持續很長時間，但他相信，中國經濟在2035年之前仍然具有每年8%的增長潛力，「即便我們要應對人口老齡化、碳達峰碳中和、鄉村振興、高質量發展等一系列問題，中國也有可能達到年均6%左右的增長速度，保證實現2035年GDP總量在2020年基礎上翻一番的目標所需要的年均4.7%的增長。到2030年，中國經濟規模即使按市場匯率計算，也可以超過美國成為世界第一大經濟體。」

林毅夫強調，到2049年，中國人均GDP可以達到美國的一半，中國經濟發達地區「三市五省」的人均GDP、經濟規模、產業、技術水平都與美國水平相當，中國將成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興的目標，「美國不再有卡中國脖子的技術優勢。在中國實現社會主義現代化強國過程中，中美關係也會因此達到新的平衡。」

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
超商推飲料抽抽樂　他實測300次「0元機率曝」
「5大類場所」明起鬆綁一次看　超商茶葉蛋可以賣了
柯文哲曝3紓困方案！　這身分可拿近1500元
「五倍券就等於現金！」　蘇貞昌出招避免民眾存起來
相機更大！iPhone 13將登場　盤點重大改變
買2房1廳後悔了！　人妻受不了「這缺點」崩潰
吳念真《人間條件七》9場首演全取消！綠光：創團以來最痛的決定
397萬人搶打莫德納！陳時中曝「接種策略」：先滿足第一劑涵蓋
「有錢人跑去美國打疫苗」　柯文哲：北市有8例回台後確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雲南北漂象群回家了！　工作人員組「車牆」引導走大橋跨越元江

林毅夫：2049年中國技術與美相當　美不再有「卡脖子」優勢

和朋友KTV唱歌突然生子　18歲女從「廁所窗戶」把男嬰扔下3樓摔死

阿里「黑箱」壓性侵醜聞GG　官媒重砲轟：不要妄想操控一切！

字節跳動傳將赴港上市　正與陸監管部門討論「數據安全問題」

阿里涉性侵男跳槽還「通過第一輪」　字節跳動：終止招聘流程

14歲全紅嬋奪金後首發文！30分鐘湧上萬條留言「成全民妹妹」

陸智庫公布「美國抗疫真相」報告　批美「全球抗疫第一失敗國」

廣東「公車上無差別砍人」！23歲男血洗車廂…致2死3傷

女員工被主管性侵　阿里巴巴港股下殺「市值蒸發6527億」

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

雲南北漂象群回家了！　工作人員組「車牆」引導走大橋跨越元江

林毅夫：2049年中國技術與美相當　美不再有「卡脖子」優勢

和朋友KTV唱歌突然生子　18歲女從「廁所窗戶」把男嬰扔下3樓摔死

阿里「黑箱」壓性侵醜聞GG　官媒重砲轟：不要妄想操控一切！

字節跳動傳將赴港上市　正與陸監管部門討論「數據安全問題」

阿里涉性侵男跳槽還「通過第一輪」　字節跳動：終止招聘流程

14歲全紅嬋奪金後首發文！30分鐘湧上萬條留言「成全民妹妹」

陸智庫公布「美國抗疫真相」報告　批美「全球抗疫第一失敗國」

廣東「公車上無差別砍人」！23歲男血洗車廂…致2死3傷

女員工被主管性侵　阿里巴巴港股下殺「市值蒸發6527億」

霹靂舞納下屆奧運　協會理事長連勝文盼政府重視

恐怖畫面曝光！桃園夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　下秒遭輾1死1傷

做按摩「不能讓人知道」　前議員兒子用假身分簽工作約遭起訴

南橫「明霸克露橋」遭沖毀、3部落成孤島　公路總局估初步搶通需20天

打完2劑疫苗能鬆綁入境管制？　陳時中提2關鍵時間：觀察變異株

出獄5天就搶銀行！持刀匪挾持女行員喊要30萬　現場驚險畫面曝

創全國先例！台東91個文健站聘專職廚工　照服員專責照護長者

推白犀牛寶寶雕塑打卡點！　動物園曝「孤兒院血淚故事」藏洋蔥

朱海君挑戰連莊台語歌后認「沒勁敵」　嘆被老公NONO碎念1件事

花1.5億也難重建希望之橋　專家曝原因：再遇暴雨一樣沖毀變孤島

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

大陸熱門新聞

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

遊客打群架「害動物學壞互毆」場面一度失控

哈爾濱大樓天花板坍塌！11人活埋2人亡

超千人直播打卡全紅嬋老家 全父拒收房產現金：有心就別再打擾

阿公樹下低頭滑手機！抬頭和猛虎面對面

阿里CEO張勇震怒 開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

丈夫欲「強上岳母」！妻5次起訴離婚被駁回

全紅嬋奪金　老家被包圍「全家快崩潰」

奪金後首發文　14歲全紅嬋：給你們比心心

警臨檢小貨車…下秒驚現3000隻劇毒眼鏡蛇

阿里女員工遭高層灌酒性侵！4次帶保險套進我房間

轉籍南韓「換頭」 　桌球女將：花77萬韓元

女員工被主管性侵　阿里市值蒸發6527億

更多熱門

相關新聞

半導體產業帶動無塵室工程需求　聖暉前七月營收破百億創歷年同期新高

半導體產業帶動無塵室工程需求　聖暉前七月營收破百億創歷年同期新高

無塵室工程大廠聖暉工程(5536)今日公布2021年7月合併營收達新台幣15.5億元，受惠主要客戶工程施作進度保持良好動能，帶動7月營收較去年同期的10.5億元成長47.59％，隨著聖暉積極擴大區域接單，創造營運動能保持強勁成長，帶動2021年1至7月合併營收達105.7億元，創歷年同期新高記錄，並較去年同期成長32.33％。

崇越科7月營收36.1億元、年增22％　半導體需求帶動光阻液出貨暢旺

崇越科7月營收36.1億元、年增22％　半導體需求帶動光阻液出貨暢旺

瑞銀上調半導體業收入預測　今年年增率將達20.2%！

瑞銀上調半導體業收入預測　今年年增率將達20.2%！

中芯第二季獲利「年增近4倍」　但估第三季難續Q2成長力度

中芯第二季獲利「年增近4倍」　但估第三季難續Q2成長力度

電動車需求增！全球鬧車用晶片荒　車用半導體廠率先受惠

電動車需求增！全球鬧車用晶片荒　車用半導體廠率先受惠

關鍵字：

林毅夫半導體

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面