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別迷無敵星星　醫籲做好3件事：你也可當天選之人

記者陳俊宏／綜合報導

「只有台灣在強調感染會有『無敵星星』！」胸腔重症科醫師蘇一峰表示，他不迷信什麼「無敵星星」，自己的原則是「能避免感染就避免感染」，畢竟後遺症無法預測，所以不鼓勵大家故意感染，只要疫苗打好打滿，加上口罩不離身與勤洗手，你也可以當天選之人！

蘇一峰12日說，「對了，我是打AAM（AZ+AZ+莫德納）混打！提供大家參考。（抗體爆表）。」

▼蘇一峰強調，能避免感染就避免感染。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇一峰也11日也在臉書指出，丹麥於研究期間（2021年11月21日至2022年2月11日），蒐集1739位在短時間60天之內發生重複感染的個案，其中有263位有詳細的病毒基因分析，研究結果顯示，140個個案先感染Delta之後BA.2、47個個案先BA.1之後BA.2、30個個案先Delta之後又感染Delta、17個個案重複感染BA.1、3個個案重複感染BA.2。

蘇一峰直呼，重複感染真的會發生！他10日也提到，COVID感染完會有無敵星星？重量級期刊《Science》在3月發表，2021年11月上旬，南非科學家發現了10萬5323例疑似再感染Omicron，許多病人經歷第三次感染，「當國外都在強調會重複感染，卻只有台灣在強調感染會有『無敵星星』，台灣價值無敵星星，活在平行時空的台灣。」

▼蘇一峰呼籲，疫苗打好打滿。（圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，「已經確診解隔者，未來3個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星3個月，具有一定程度的免疫力。」指揮中心發言人莊人祥6日指出，自2020年迄今，統計有兩次確診紀錄者共有1212人，至於二度染疫症狀是否較輕，目前還沒定論。

重症專科醫師黃軒則提醒，你是無敵星星？還是暫時流星？「這些無敵星星是需要自己伸出手臂，打滿全3劑疫苗後，才有可能出現的！你們有去接種第3劑的疫苗了嗎？星星就在那邊呢！」

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