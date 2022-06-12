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金門+83！增16例中重症　買快篩明起不再實施單雙數分流

▲▼金門縣長楊鎮浯快篩陰性，已出關返回縣府上班。（圖／翻攝楊鎮浯臉書）

▲金門12日新增83例本土確診病例。（圖／翻攝楊鎮浯臉書）

記者林名揚／金門報導

金門12日新增83名確診者，確診累計3,398例，並有中症14例與重症2例。金門縣府也表示，指揮中心日前取消快篩實名制須遵守單雙號限制，提醒民眾以不須再依身分證尾數進行分流，可直接前往特約藥局或衛生所購買，每輪每位僅限購買1次。

金門縣政府指出，12日金門新增83例，惟男性52例、女性31例，年齡介於未滿5歲至90歲以上，年齡分布：5歲以下4例、6歲至12歲9例、13歲至19歲5例、20歲至29歲22例、30歲至39歲9例、40歲至49歲8例、50歲至59歲8例、60歲至69歲11例、70歲至79歲5例、80歲至89歲1例、90歲以上1例。

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▲▼金門12日新增83例本土確診病例。（圖／金門縣政府提供）

▲金門12日新增83例本土確診病例。（圖／金門縣政府提供）

而中央流行疫情指揮中心11日宣布，自13日起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，民眾可持健保卡或居留證，自行依需求選擇購買日期，至特約藥局或衛生所購買；每輪每位民眾可購買1次，1份5劑，每份售價500元。

此外，有關65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全與免疫力低下且病情穩定者，開放施打第2劑新冠肺炎疫苗追加劑（即第4劑），呼籲符合資格的民眾應盡速前往施打，同時也應儘量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動；職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩；另確診者於居家照護或隔離期間，應加強居所清消，例如門把、開關、遙控器、衛浴設備等，減少病毒殘留導致感染。

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