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恩恩爸曝消防局譯文漏了關鍵一句話　「可能影響後續送醫判斷」

記者黃翊婷／綜合報導

中和2歲童恩恩確診病逝，家屬質疑救護車遲了81分鐘才到，導致延誤就醫、錯失救援時間。恩恩爸昨日（12日）深夜在臉書PO文，表示核對聽取消防局錄音時做的譯文筆記，發現遺漏最關鍵的一句話，「沒有辦法派車，要通知1922」，這可能影響119後續處理恩恩送醫的所有判斷，「這句重要的話，沒有出現在消防局的譯文當中。」

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸今日（13日）將再次前往消防局聽取錄音。（資料照／記者陳以昇攝）

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恩恩爸在臉書PO文中提到，最近收到很多針對送醫流程討論的私訊和建議，努力消化理解後，再核對當時前往消防局聽取錄音時做的譯文筆記，發現遺漏了最關鍵的一句話，「一句當時我沒想通的手寫筆記，原來很關鍵。」

恩恩爸表示，在4月14日下午5點59分妻子撥打119第一通求救電話的譯文中，她清楚表達恩恩「狀態很差、意識不清」，請求快點派救護車過來，當接線值勤員安撫妻子情緒的同時，有另外一個聲音說，「沒有辦法派車，要通知1922」，值勤員聽了反問妻子是否曾打過1922或通知其他衛生單位，妻子回答「1922打得通，衛生單位打不通」，值勤員就說要幫忙聯繫中和衛生所，請妻子在家等消息並結束通話。

恩恩爸13日上午10點要再次前往消防局聽取錄音檔。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲恩恩爸認為「錄音譯文裡沒有出現的這句話」很關鍵。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

「有關於『沒有辦法派車，要通知1922』這13個字，我覺得我必須再一次確認，因為這可能影響了119後續處理恩恩送醫的所有判斷。」恩恩爸說，6月6日他在消防局聽錄音的時候，因為這句話的聲音很小，當時沒有想太多，雖然這句話並沒有出現在譯文裡，但他還是隨手把聽到的寫在筆記中，事後比對才發現有些怪異。

恩恩爸表示，為了釐清這件事，他已在12日下午聯繫消防局的呂股長，並將在13日上午10點再次前往消防局聽取錄音檔，同時再次確認錄音檔和譯文。

▼恩恩爸臉書全文。

恩恩爸13日上午10點要再次前往消防局聽取錄音檔。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

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