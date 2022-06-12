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台東+579！6／13起高中以下恢復實體課程　買快篩取消單雙號限制

▲台東今日+579。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+579。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣12日新增579名確診者，523名民眾戶籍或居住地分在台東、56名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案22404人、居隔者2258人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/11下午4點為止，住院收治人數為62人、加強版集中檢疫所為47人、居家照護現管人數有3719人。

台東縣衛生局表示，目前縣內有9養護、1身障、1兒少、6監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增21例確診個案。養護機構部分，新增12人確診 (3員工、9住民)；監所部分新增9人(9住民)；身障機構、兒少、及醫院部分無新增。衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診42生、10師，累計共3579生、500師。

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台東縣衛生局呼籲符合新冠確診個案密切接觸者(同住親友或同寢室友)應落實中央規定的防疫措施，如打滿3劑疫苗者可選3+4或0+7；而未完成3劑疫苗只能選3+4。如您選擇3+4 (3天居家隔離+4天自主防疫)，將會收到衛生單位發放3劑公費快篩試劑，須進行快篩時機為:收到接觸者匡列時、有症狀時及自主防疫期間如需外須有2日內快篩陰性。如您選擇0+7 (7天自主防疫)，也會收到衛生單位發放3劑公費快篩試劑，須進行快篩時機為:有症狀時及自主防疫期間如需外須有2日內快篩陰性。最後再次呼籲除依中央規定時間執行快篩外,應注意家中長期臥床或無法表達家人，有無發燒或呼吸道症狀，如出現症狀請立即協助採檢。

自明(6/13)日起，持健保卡/居留證至藥局、衛生局購買家用快篩劑將取消單雙號分流限制，每輪每位民眾購買1份（5劑）；而台東縣高級中等以下學校，也將恢復實體課程。縣府也將於復課前，安排進行校園環境再次清消，為預防5-11歲未接種疫苗孩童因感染新冠病毒導致中重症情形，除要求各學校及衛生單位盡快完成入校接種疫苗作業，而國高中新冠疫苗加強劑入校施打也已經開始進行，預計本月底前完成接種。

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