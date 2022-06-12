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張志豪控侯友宜敷衍恩恩爸　衛生局反嗆：沒有什麼好隱瞞

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸6日赴新北市消防局聽取錄音檔 。（圖／記者陳以昇攝）

記者林銘翰／新北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，民進黨新北市議員張志豪指控，衛生局聲稱沒有電話錄音設備是欺騙，新北市長侯友宜從頭到尾都在敷衍。新北市衛生局發言人高詩琪12日回應，衛生局就跟一般行政機關一樣，總機都沒有設置錄音設備，沒有什麼好隱瞞。

新北市政府下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，高詩琪表示，「我想議員可能是弄錯了、議員不太清楚」，新北市衛生局在6月2日以公文函復給恩恩父親時，就已經在所有的公文及資料上很明確地告知，「衛生局、衛生所沒有提供錄音設備」。

高詩琪說明，新北市衛生局沒有錄音檔，也沒有相關的通話紀錄，但是可以提供通話文字，在恩恩父親當天到新北市政府索取資料時，衛生局副局長高淑真也已經當面當他做了說明。

高詩琪強調，新北市衛生局、衛生所就跟一般的行政機關一樣，總機都沒有設置錄音設備，這點已經清楚說明過很多次，沒有什麼好隱瞞。

張志豪11日在臉書表示，原來社會各界高度關注的「消失的81分鐘」錄音檔，新北市政府從頭到尾全是欺騙；原來侯友宜口口聲聲強調會和衛生局及消防局同仁，全力協助恩恩父親了解當天情況，從頭到尾都在敷衍。

張志豪批評，恩恩父親等了2天的公文回覆，結果竟然是衛生局沒有錄音，衛生局也全盤否認有市府檢討和精進作為報告，請侯友宜不要再轉移焦點，企圖用司法途徑蓋牌。

張志豪也質疑，這樣欺騙恩恩爸爸，大家不憤怒嗎，請侯友宜立刻向恩恩父親道歉，自己也會將2份公文補給監察委員調查。

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