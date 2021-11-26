好市多黑五第5波夯品！北海道生干貝、人體工學椅、黃金都下殺

▲好市多黑色購物節將迎來第5天，祭出生鮮優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

終於有生鮮！美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（26）日邁入第5天，提早至8點營業，由於天冷關係，連日禦寒保暖衣物買氣佳，品牌外套千元出頭就能入手；生活用品也受到青睞。而好市多APP也在25日晚間公布今日精選下殺品，包括消費者期待的生鮮肉類「北海道生干貝、美國頂級嫩肩里肌」將祭出優惠，而其他像是65吋4K智慧聯網顯示器、人體工學椅、黃金等也都加入下殺行列。

▲▼好市多黑五第5天優惠品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多「黑五限定」第5天精選優惠商品在25日晚間搶先曝光，包括：美國頂級嫩肩里肌真空包、北海道生干貝、65吋4K智慧連網顯示器、財富女神黃金條塊、全功能網布人體工學椅、充電式兒童牙刷、PERFECT PLUS快力鍋。





▲▼好市多黑五第5天優惠品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第5天優惠品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲好市多黑五第5天優惠品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑五開跑過去4天已祭出超過百樣下殺品，其中以服飾、民生用品折扣最好；而因天冷緣故，民眾也紛紛搶購禦寒棉被、衣物、外套等商品；第3天起家電類買氣上升，不少人看準電視、空氣清淨機等項目入手；今第5天也有民眾期待的生鮮肉類，如北海道生干貝、美國頂級嫩肩里肌都下殺。好市多「黑色購物節」今年長達7天時間，全台各店提早於上午9點營業，26至28日則提早至上午8點開門。