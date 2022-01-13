康寧推電烤爐「火鍋、燒肉都能做」　飛利浦頂級電動牙刷像精品

▲康寧一口氣在台推出3款個人或小家庭適用的廚房家電。（圖／康寧、飛利浦提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情趨勢下，許多民眾越來越重視居家生活，去年家電市場銷售大幅成長，顯見消費者對於升級家中設備或創造更多小確幸，比疫情前更有動力，康寧看準在家自煮趨勢，在台推出首款自家品牌廚房小家電系列，其中以能「烤煮兩用」的電烤盤最具話題，而荷蘭皇家飛利浦則針對個人保健，推出旗下最頂級電動牙刷，外觀設計如精品一般，還能自動調節刷牙力道，避免牙齦傷害。

疫情未明，居家品牌將觸角延伸至家電市場，在美國以餐具知名的康寧，也在台引進旗下品牌Snapware全新家電產品線，以「Snapware SEKA」一口氣推出「火鍋烤肉兩用電陶爐」、「智慧控溫恆溫電熱水壺」；及預計3月上市的「多功能電烤盤」3款廚房小家電。

Snapware SEKA火鍋烤肉兩用電陶爐採用圓盤設計，以黑色微晶面板進行加熱，最高溫可達450度，搭配烤盤配件，直接就能吃烤肉，若冬天想吃火鍋，直接放上鍋具就可加熱，也能使用平底鍋直接炒菜，不挑鍋全部都好用，售價4,980元。

另款「智慧控溫恆溫電熱水壺」則主打4種隨選溫度，並提供可12小時恆溫保溫功能，容量共1.7公升，壺嘴採用不滴水設計，並具有溫度顯示面板，可告知目前水壺內溫度，售價3,500元；「多功能電烤盤」則有超可愛的弧形外觀，可自由搭配置換平煎烤盤、多格料理盤、波紋煎烤盤、章魚燒烤盤、料理深鍋、鴛鴦鍋等，變化出多樣料理，售價3,980元。

業者表示，配合新春檔期，從1／11至2／6止推出新品上市優惠價，在各大電商平台包括ET Mall東森購物網等，將針對不同產品推出獨家促銷優惠、買就送，破盤下殺等折扣，最低5折起。

荷蘭皇家飛利則針對去年百貨週慶熱賣的電動牙刷，推出旗下頂級款「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」，主打音波震動潔牙技術，搭配可自動調節刷牙力道的「AI Sense IQ智能偵測技術」，以及與手機連線的專屬APP，能在手機上查詢潔牙盲區，並可依日、週、月產出潔牙報告，提供個別化潔牙分析與指導。

此外主打精品般外型，還配有Type C精緻皮革旅行收納盒，上市期間於指定通路購買，有機會獲得美國紐約KASSATEX陶瓷衛浴三件組VIP尊寵禮盒，售價13,990元，刷頭三入售價1,490元。

另台灣飛利浦旗下熱賣廚電「智慧萬用鍋」，近期也公布新代言人林美秀，並針對農曆年即將在家自煮的市場趨勢，推出相關優惠活動，即起至各通路購買氣炸鍋與萬用鍋等廚電，可依型號至官網登記索取贈品，包括兩用不沾派盤蛋糕模、台灣製真空封口機，還可抽市價1,500元的乾杯燒肉獨家組合。