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表揚台南市2022總統教育獎得獎學子　黃偉哲期勉奮鬥事蹟成學習楷模

▲台南市長黃偉哲12日出席台南市2022總統教育獎頒獎典禮，親自頒獎表揚19位市級總統教育獎獲獎學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲12日出席台南市2022總統教育獎頒獎典禮，親自頒獎表揚19位市級總統教育獎獲獎學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲12日出席台南市2022總統教育獎頒獎典禮，親自頒獎表揚19位市級總統教育獎獲獎學生，其中南新國中方子晏及永福國小盧懷宇更在教育部複審中脫穎而出，獲得教育部2022總統教育獎。

黃偉哲表示，總統教育獎是別具意義的獎項，台南市相當重視，每年也都會辦理市級頒獎典禮表揚優秀學生，南市府教育局也將拍攝特優學生的事蹟短片，讓更多市民看見這些逆風翱翔的台南囡仔。

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▲台南市長黃偉哲12日出席台南市2022總統教育獎頒獎典禮，親自頒獎表揚19位市級總統教育獎獲獎學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，獲獎學生有些是來自清寒家庭、單親家庭，也有受身體病痛所苦，但每位學生不被自身困境所限制，經歷了比其他人更多挑戰，也將累積更多實力。過程雖辛苦，但只要持續努力，相信終會苦盡甘來，收穫甜美果實。黃偉哲期勉獲獎者都能活出精采人生，也感謝各校師長及家長一同努力培育孩子。

▲台南市長黃偉哲12日出席台南市2022總統教育獎頒獎典禮，親自頒獎表揚19位市級總統教育獎獲獎學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，這次獲獎學生中，有多位同學都在小小年紀即遭遇喪親之痛，除了對學生內心造成巨大的打擊外，家庭經濟壓力也變得十分沉重，但學生樂觀面對，主動協助家務、自主學習，不讓長輩操心，相當成熟懂事。

▲台南市長黃偉哲12日出席台南市2022總統教育獎頒獎典禮，親自頒獎表揚19位市級總統教育獎獲獎學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

獲選台南市特優的大內國中楊孟頻同學，父母都是舉重教練，父親在她小學時過世，由母親單獨扛起學校舉重隊，為減輕母親的負擔，放學後洗衣煮飯、弟妹課業學習、長輩生活照顧皆由她一肩扛起，為了承襲父親遺願及協助母親管理校隊，也加入舉重隊，舉重練習佔用了多數時間，她仍把握下課與午休時間求教師長，晚上主動線上學習，在這樣自我要求下，楊孟頻的舉重成績名列台南市第一名、全國賽第二名，學業也保持在班級前三名，值得嘉許。

▲台南市長黃偉哲12日出席台南市2022總統教育獎頒獎典禮，親自頒獎表揚19位市級總統教育獎獲獎學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市這次市級總統教育獎共19位學生獲獎，其中8位學生為特優，11位學生為優等，並由特優學生代表台南市參加教育部複審，最後由南新國中方子晏及永福國小盧懷宇等2位同學獲教育部2022總統教育獎，將於8月至總統府接受蔡英文總統接見及表揚。

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