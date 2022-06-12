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梅雨刺激菇蕈生長　台南山上花園水道博物館成「菇蕈天堂」

▲在連日梅雨潮濕氣候刺激下，擁有廣闊戶外空間的山上花園水道博物館，園區出現大批菇蕈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲在連日梅雨潮濕氣候刺激下，擁有廣闊戶外空間的山上花園水道博物館，園區出現大批菇蕈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

接日梅雨刺激菇蕈生長，擁有廣闊戶外空間的台南山上花園水道博物館，園區出現大批菇蕈，在主要幹道巴爾頓大道旁，兩顆已枯死的大王椰子殘根上，就長出兩種不同顏色、大小不同的菇蕈，令人嘖嘖稱奇，由於數量豐富，已經有民眾專程前來摘採，館方呼籲野生菇蕈常含有毒性，請遊客觀賞就好，不要隨意摘取。

▲在連日梅雨潮濕氣候刺激下，擁有廣闊戶外空間的山上花園水道博物館，園區出現大批菇蕈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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文化局指出，水道博物館除國定古蹟建築外，自然生態也相當豐富，擁有得天獨厚的自然與科學教育資源，入夏以來，除了草木欣欣向榮以外，接連幾波梅雨，在草地，甚至樹身上也開始出現菇蕈蹤跡，成為觀察菇蕈的最佳場所。

▲在連日梅雨潮濕氣候刺激下，擁有廣闊戶外空間的山上花園水道博物館，園區出現大批菇蕈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，為維護生態，園區採用對環境侵擾最小的人力整理，總面積達到36公頃的園區，都是以人力割草，沒有使用化學藥劑除草，雖然維護得很辛苦，但也確保了生態的完整及豐富，從去年開始，就陸續發現菇蕈蹤跡，最近更是菇蕈好發期，每天早上整理時，都可以看到大批菇蕈的蹤跡。

▲在連日梅雨潮濕氣候刺激下，擁有廣闊戶外空間的山上花園水道博物館，園區出現大批菇蕈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雖然今年沒有發現像去年一樣，出現大型金福菇，但各種顏色、形狀的菇類，還是頻繁出現在園區各地，令人驚豔，特別的是，不少小型的菇蕈，只在清晨露臉，接近中午時分，就整個縮起來，相當有趣。

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