響應國家海洋日誓師守護海洋環境　黃偉哲偕200多人前往七股淨灘

▲台南市2022年國家海洋日「守護海洋Follow me」淨灘活動，12日在七股區六孔遊客中心盛大舉行，黃偉哲市長感謝潛海戰將及民眾一起守護海洋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2022年國家海洋日「守護海洋Follow me」淨灘活動，12日在七股區六孔遊客中心盛大舉行，市長黃偉哲看見12位潛海戰將，穿著潛水衣、揹著呼吸器、氣瓶等，一身裝備重達20公斤，在六孔碼頭附近潛入水裡撿拾海底垃圾，如玻璃瓶、寶特瓶、塑膠纖維、漁具等，特別向潛海戰將表達鼓勵及感謝。





黃偉哲與海保署副署長宋欣真、環保局長謝世傑、七股區長顏文穗、中華醫事科技大學校長孫逸民、台江國家公園六孔管理站主任黃光瀛、南縣區漁會主任莊東青主任等來賓，一起拿起剪刀將附著在漁網上的海洋生物如海龜、螃蟹、魚類等剪下來，象徵為海洋採取集體行動及誓師。





黃偉哲表示，淨灘活動不只是淨灘，還有海底垃圾清理，能夠讓大家有更好的環境，期待為這塊土地盡一份心力，為未來的子孫守護這塊土地，共同守護海洋。



環保局指出，台南市海域範圍北從八掌溪、南至二仁溪，海岸線總長近70公里，沿海海域有非常豐富的自然生態，包括國際級濕地及重要漁業養殖區，七股瀉湖、紅樹林、水鳥保護區及台江國家公園、雙春濱海遊憩區、雲嘉南濱海國家風景區、黃金海岸等，這塊美麗的海岸，拒絕污染、遏阻破壞，希望市民鄉親能共同保護它，讓海洋生態環境生生不息，永續發展。





根據海保署統計，海底廢棄物最主要是廢棄漁網，約佔90％。海底廢棄物是我們眼睛看不見的垃圾，卻是破壞海洋生態的殺手，黃偉哲特別籲請漁民，廢棄漁網不要隨意丟棄在海裡，一定要主動回收，共同守護海洋環境。



海保署副署長宋欣真對台南市政府環保局的用心給予肯定，2022年世界海洋日以「振興–為海洋採取集體行動」為主題，來喚醒人類對海洋環境的重視，請大家發揮群策群力愛鄉、愛土、愛海洋的精神，一起守護海洋。





網仔寮汕為台江國家公園內面積較大之沙洲，12日參與淨灘活動的企業員工、志工超過200人，分別搭乘4艘膠筏抵達網仔寮汕後，立即展開淨灘撿垃圾的活動，大部分志工都是第一次踏上網仔寮汕，感受這片防風林的美麗。



環保局表示，首次在此舉辦守護海洋活動，讓參與淨灘的市民鄉親感受海洋之美、體會海洋生態的重要，並了解海洋廢棄物所帶來的危害。環保局為積極維護海洋環境，與民間熱心人士組成環保艦隊及潛海戰將，2010年潛入海底打撈及攜回海洋廢棄物計6公噸。2021年清理海廢6.4公噸，分析台南近海海洋廢棄物，最大宗是寶特瓶及飲料玻璃瓶，另外廢棄漁網漁具約佔1/6。





環保局大力推廣守護海洋、認識海洋等環保意識，邀請教育局、台江國家公園等單位在現場安排海洋垃圾介紹、水資源循環再生等16個寓教於樂的環境教育趣味闖關遊戲。海洋環境的維護靠大家，環保局籲請民眾如發現海洋污染，請立即撥打公害陳情專線0800-066-666或環保局報案專線06-6572916轉222通報，將儘速派員處理。



12日參加活動的機關單位，包含海巡署南部分署第11岸巡隊、海巡署艦隊分署第四海巡隊、南縣區漁會、七股區公所、教育局、環保局、中華醫事科技大學、遠東百貨、TOYOTA和泰汽車、水環境守護志工隊等超過200人及12位潛海戰將。