　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南宴會廳業者打「5折」吸客　1萬2千元只收6千22桌售完為止

▲台南大象寬廷宴會廳，將經濟部餐飲業紓困補助10萬元，拿來回饋消費者，原價1桌1萬2千元，專案價「5折」優惠，限量22桌，售完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南大象寬廷宴會廳，將經濟部餐飲業紓困補助10萬元，拿來回饋消費者，原價1桌1萬2千元，專案價「5折」優惠，限量22桌，售完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受疫情影響，台南大象寬廷宴會廳係重災戶，日前獲得經濟部餐飲業紓困補助10萬元，業者卻將該補助拿來回饋消費者，自即日起至7月30日止，原價1桌1萬2千元，專案價「5折」優惠，限量22桌，售完為止，請消費者把握。

疫情嚴重衝擊國內各行各業，尤以餐飲業甚慘，經濟部祭出餐飲業紓困補助，只要餐飲業者提出優惠或行銷方案，每家最高可拿到10萬元的補助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南大象寬廷宴會廳，將經濟部餐飲業紓困補助10萬元，拿來回饋消費者，原價1桌1萬2千元，專案價「5折」優惠，限量22桌，售完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南大象寬廷宴會廳董事長謝志仁表示，這波疫情對餐飲業真的衝擊很大，上次政府禁止內用，有給補助，這次沒禁內用，就沒有補助，目前僅營業週六、日兩天，業績掉了95％，「現在就是硬撐，希望疫情趕快趨緩」。

▲台南大象寬廷宴會廳，將經濟部餐飲業紓困補助10萬元，拿來回饋消費者，原價1桌1萬2千元，專案價「5折」優惠，限量22桌，售完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝志仁說，每桌原價1萬2千元，專案優惠「5折」，等於每桌只要6千元」，將經濟部餐飲業紓困補助用來回饋消費者，一方面感謝客戶長期支持與鼓勵，另一方面希望能激起一些抗通膨效應，為未來恢復正常營運鋪路。

▲台南大象寬廷宴會廳，將經濟部餐飲業紓困補助10萬元，拿來回饋消費者，原價1桌1萬2千元，專案價「5折」優惠，限量22桌，售完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝志仁指出，專案優惠5折，但美味菜色完全不打折，菜色包括：「事事如意拼盤、蟹黃紅燒魚翅羹、港式清蒸石斑魚、避風塘沙公拼米糕、蒜蓉白玉海大蝦、秘滷豬肋排、XO醬炒雙脆、蟲草花鮑螺四寶湯、寬庭雙拼、四季水果」等10道菜。優惠專案限週六、日，內用外帶皆可，數量有限欲購從速，訂位專線（06）269-9999。

►奴才們注意！貓界豪宅「紙箱城堡」好玩好用還能自由組合

ET快訊
「考上台大還痛苦什麼？」　教授曝背後原因：很同情這些孩子
BA.4和BA.5確診激增！　英國政府「這決定」害醫院成破口
「男性晨間勃起」較不易死於心臟病或中風　千人數據曝
唐山「9男打1女」陸演藝圈震怒！　成龍氣到整晚沒睡
台中23歲女坐馬路中遭撞！　頭顱肢體變形慘死
王心凌狂粉北捷脫序！　男無罩放送《愛你》被拖下車上銬
母載2孩遇陌生人尾隨「兇狠往車內看」！　網抖：眼神很怪
烏克蘭最挺台言論！　澤倫斯基建議台灣「外交化解台海衝突」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今天北台灣還是有雨　「雨全停」時間點曝！下週這天鋒面雨彈再襲

預約到2024年的牛肉麵！客怒留1星「誇張」　老闆霸氣回：別來煩我

台南宴會廳業者打「5折」吸客　1萬2千元只收6千22桌售完為止

鐵道檢查員／錄取率僅1成卻有人放棄　擬「加薪最高1.6萬」搶人才

鐵道檢查員／國內首批僅2人考上！6／6上路　「001、002號身分曝」

避開政治口水戰　福吉美造福兒童及特定族群

載2孩出門遇陌生人尾隨「兇狠往車內看」！媽嚇壞　網抖：眼神很怪

重覆感染「免疫會更好」嗎　醫：答案恐怕失望

團購親送到府！客人不付款「要先試用」拖3天喊退貨　超扯對話曝

前台大醫估「真的敵人進來時間」：差不多要出現了

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

陳芳語唱《玻璃心》紅到國際　歌手第一人登哥本哈根民主高峰會

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

具俊曄「驚喜幫小S慶生」獻唱生日歌　直呼她乳名「婷婷」：最好的小姨子

美珠看到金旻奎「嘴角沒下來過」　她唱歌告白...結果他逃跑惹XD

今天北台灣還是有雨　「雨全停」時間點曝！下週這天鋒面雨彈再襲

預約到2024年的牛肉麵！客怒留1星「誇張」　老闆霸氣回：別來煩我

台南宴會廳業者打「5折」吸客　1萬2千元只收6千22桌售完為止

鐵道檢查員／錄取率僅1成卻有人放棄　擬「加薪最高1.6萬」搶人才

鐵道檢查員／國內首批僅2人考上！6／6上路　「001、002號身分曝」

避開政治口水戰　福吉美造福兒童及特定族群

載2孩出門遇陌生人尾隨「兇狠往車內看」！媽嚇壞　網抖：眼神很怪

重覆感染「免疫會更好」嗎　醫：答案恐怕失望

團購親送到府！客人不付款「要先試用」拖3天喊退貨　超扯對話曝

前台大醫估「真的敵人進來時間」：差不多要出現了

快訊／林口社區傳5聲槍響！球棒隊猛砸車...市議員：我就住這

重逢高中同學！人妻完事驚喊：月經沒來　夫查監視器綠詐

儀表板貼一整排車號！吳宗憲解釋⋯Sandy驚：現在才知道

共事施崇棠、合作郭台銘　鴻海董座劉揚偉曝：年輕人一定要走出去

今天北台灣還是有雨　「雨全停」時間點曝！下週這天鋒面雨彈再襲

最貴相機！徠卡0系列原型機拍賣　成交價近4.5億

金正恩發送賀電給普丁　挺俄羅斯侵略烏克蘭：展現「正義偉業」

中國大陸暫停台灣石斑魚輸入　國民黨團：政府不要一昧地只想咒罵

蔡依林私照曝光！　親姊曬「魔鬼S級辣照」網激動：美到模糊

預約到2024年的牛肉麵！客怒留1星「誇張」　老闆霸氣回：別來煩我

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

今全台有雨　下波變天時間曝

平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年

國中弟取餐表情超無奈！外送員見備註笑了

「無敵星星」仍會重複感染　醫：台灣活在平行時空

Buffet吃一半突然要結帳　網一致推：最沒爭議

她查勞保年資盼提早退休　工會神回覆

3年賠800萬！57年西門町一條龍餃子館歇業

男用餐違停被拖！逼店員賠遭拒氣炸

鳴日號「恐怖騰空跳動」　驚悚影片曝光

腦霧真的很可怕！　她康復後開車突忘自己在哪

人潮照曝　醫：疫情緊繃？台北感受不到囉

私密照被男友「報復性散佈」！她血淚教2招還擊

53萬兒童染疫！8人MIS-C　醫喊「共存」要過4關

更多熱門

相關新聞

母逼簽賣身契！14歲女淪大叔性奴

母逼簽賣身契！14歲女淪大叔性奴

台南一名莊姓釣蝦場主任，因得知少女花花（化名）家境不甚寬裕，竟向花母提議，要求和當時僅14歲的花花發生性關係，而花母則可以此來換取金錢，造成花花遭莊男性侵得逞14次。案經上訴到最高法院，依引誘少女有對價性交罪，判莊男3年9月徒刑，花母則因受精神疾病影響，辨識能力喪失，判刑2年、緩刑5年，全案定讞。

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

《台灣男子葉石濤》台南首映會

《台灣男子葉石濤》台南首映會

台南市確診+7038名

台南市確診+7038名

台南市勞工局辦理大型就博會

台南市勞工局辦理大型就博會

關鍵字：

台南宴會5折

讀者迴響

熱門新聞

從上海回來嫌台北太衝擊　孫德榮開罵

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

今全台有雨　下波變天時間曝

前公司邀波特王對質：看他敢不敢！

平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年

入境大鬆綁　他轟「1行業」賺爛了

嘻哈歌手涉酒駕拒盤查　3警車圍捕

國中弟取餐表情超無奈！外送員見備註笑了

米砂婚禮淚崩！「沒想過我們會有結婚一天」

館長爆「波特王禮物被前公司拿走」！傻眼揭內幕

「無敵星星」仍會重複感染　醫：台灣活在平行時空

更多

最夯影音

更多
波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？
師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面