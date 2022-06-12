台南宴會廳業者打「5折」吸客　1萬2千元只收6千22桌售完為止

▲台南大象寬廷宴會廳，將經濟部餐飲業紓困補助10萬元，拿來回饋消費者，原價1桌1萬2千元，專案價「5折」優惠，限量22桌，售完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受疫情影響，台南大象寬廷宴會廳係重災戶，日前獲得經濟部餐飲業紓困補助10萬元，業者卻將該補助拿來回饋消費者，自即日起至7月30日止，原價1桌1萬2千元，專案價「5折」優惠，限量22桌，售完為止，請消費者把握。

疫情嚴重衝擊國內各行各業，尤以餐飲業甚慘，經濟部祭出餐飲業紓困補助，只要餐飲業者提出優惠或行銷方案，每家最高可拿到10萬元的補助。

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台南大象寬廷宴會廳董事長謝志仁表示，這波疫情對餐飲業真的衝擊很大，上次政府禁止內用，有給補助，這次沒禁內用，就沒有補助，目前僅營業週六、日兩天，業績掉了95％，「現在就是硬撐，希望疫情趕快趨緩」。

謝志仁說，每桌原價1萬2千元，專案優惠「5折」，等於每桌只要6千元」，將經濟部餐飲業紓困補助用來回饋消費者，一方面感謝客戶長期支持與鼓勵，另一方面希望能激起一些抗通膨效應，為未來恢復正常營運鋪路。

謝志仁指出，專案優惠5折，但美味菜色完全不打折，菜色包括：「事事如意拼盤、蟹黃紅燒魚翅羹、港式清蒸石斑魚、避風塘沙公拼米糕、蒜蓉白玉海大蝦、秘滷豬肋排、XO醬炒雙脆、蟲草花鮑螺四寶湯、寬庭雙拼、四季水果」等10道菜。優惠專案限週六、日，內用外帶皆可，數量有限欲購從速，訂位專線（06）269-9999。