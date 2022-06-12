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新冠疫情「撼動」流感傳播！　盛行季節恐已無法預期

▲民眾排隊接種流感疫苗。（圖／高醫提供）

▲澳洲流行病學專家表示，持續2年多的新冠疫情撼動了流感病毒傳播，流感季變得不可預測。圖為民眾排隊接種流感疫苗。（圖／ETtoday資料照）

記者張寧倢／編譯

新冠病毒大流行讓全球警醒，致力於傳染病防治。根據澳洲媒體報導，流行性感冒的盛行季節也出現變化，令人難以預測。澳洲流感季節提早到來，5月份感染人數飆升10倍，美國與部分歐洲國家出現2次流感高峰，流感季節延長。墨爾本的流行病學家蘇利文（Sheena Sullivan）表示，是COVID-19撼動了流感季節。

據澳媒ABC報導，澳洲處於流感季節初期，但病例增長速度和感染性質令專家擔憂，從2022年4月中旬起澳洲每周新增流感病例已突破過去5年平均，5月份的感染人數較前月飆升10倍，達到3.5萬人，其中98％屬於A型流感病毒。值得注意的是，重症死亡率較高的H3N2亞型A流病例比較輕微的H1N1高出4倍。

▲▼感冒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲世界各地的流感盛行季節發生變化，法國、德國流感季延長的同時，英國病例卻非常低。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

世界各地的流感疫情也有不尋常的趨勢。倫敦克里克研究所（Francis Crick Institute）全球流感中心主任麥考利（Peter McCauley）表示，美國流感季節通常在12月達到高峰，並在3月底結束，但今年在流感季末期又出現第2次感染高峰，直到6月仍有季節性流感病毒繼續傳播，部分地區還有更活躍的趨勢，「這很不尋常。」

麥考利說，歐洲部分國家也有2次流感高峰，例如，法國、德國、荷蘭、比利時與盧森堡的流感季節都延長至4月。然而，英國這個冬季的流感病例卻創下10年來最低紀錄。南美洲在非流感季出現病例。中國1年半以來罕見未通報任何A型流感，只有B型流感病例，但在過去幾周中國南方又開始出現A流病毒，「通常來說A型流感會比B型流感更早達到感染高峰。」

墨爾本的多爾蒂感染與免疫研究所與世衛組織（WHO）合作的流感研究參考中心資深學者蘇利文博士表示，COVID-19大流行基本上是撼動流感季節變化的巨大推手，各國實施防疫措施，人們減少社交，加強洗手、戴口罩等個人衛生習慣，影響最大的則是限制國際旅行，「但（新冠疫情期間）我們基本上沒有看到任何社區傳播的流感疫情，全球傳播情況也很有限。」

▲▼美國,新冠肺炎,口罩。（圖／路透）

▲專家認為，新冠肺炎流行期間人民戴口罩、勤洗手，國際旅行大減，進而影響了流感病毒傳播。（圖／路透）

蘇利文表示，流感病毒2年多來未在社區傳播，人們也失去了一些免疫力，因為他們通常是靠著經常接觸流感而獲取免疫力。她說，在部分地區流感重新崛起所需的時間比專家預測得更久，可能是因為大眾變得更具防疫意識，不過，隨著新冠疫情改變生活方式，例如「你無法透過視訊看診進行採樣篩檢」，減少親自就醫可能是英國流感確診數降低的原因之一。

蘇利文博士說，在她看來，COVID-19已經動搖了以往追蹤的一些季節性呼吸道病毒，「我認為，我們不應該預期明年或甚至未來幾年的流行病都會在冬季出現。」報導稱，澳洲、紐西蘭、日本、美國和南非的「呼吸道合胞病毒」（RSV）也出現了不尋常的高峰，澳洲在非盛行季的病例增減更與新冠封鎖政策呈正相關。蘇利文認為，除了保持良好衛生習慣外，因應新冠疫情而建立的病毒監測系統對於了解傳播模式也至關重要。

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