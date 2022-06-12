幫確診妻買便當　高雄男被抓包酒駕還快篩陽

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名郭姓男子（51歲）因妻子確診隔離，他心情不佳喝酒解悶，隔天外出幫妻子買便當時，遭巡邏員警發現他騎車搖晃，立刻攔下盤查，對他酒測，結果酒測值高達0.44毫克，當場依公共危險罪帶返所偵辦；郭男表示自己快篩陰性，但警方對他進行快篩，結果竟是陽性。

▲郭姓男子因妻子確診隔離，他心情不佳於前一晚喝酒，隔天騎車外出幫妻子買便當，遭警攔查後不但發現酒駕，快篩還呈陽性。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山分局中洲派出所員警10日上午11時執行巡邏勤務時，見郭男單手騎機車，且一路左搖右晃，立刻上前攔查。攔停後卻發現他渾身散發酒氣，經酒測，郭男呼氣酒測值0.44毫克，超過法定標準。

郭男向警方表示，因妻子確診在家隔離，他因心情不佳，9日晚上在家飲用威士忌借酒消愁，10日早上起床後，出門要幫妻子買午餐，心想已經休息了一個晚上，酒也應該退了，但還是沒想到遇到警方盤查，酒測值還超標。

員警得知郭男是確診者密切接觸者，將郭男帶回派出所後，於空曠處進行快篩，結果竟是陽性反應，隨即將郭男帶至戶外偵訊處所並全程穿著防護衣進行訊問及戒護，郭男向警方表示身體不適，隨即陪同前往醫院看診後，在醫院與檢察官進行遠距問訊，訊後裁定無保飭回，並要求他在家乖乖隔離。

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