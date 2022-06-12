王心凌狂粉北捷脫序！男無罩放送《愛你》　遭拖下車壓制上銬

記者黃宥寧／台北報導

王心凌狂粉！林姓男子11日晚間9時許，從市政府捷運站上車，口罩未戴好僅遮住嘴巴，經捷運人員勸導仍不聽硬上車廂，捷運警察隊立刻派遣人員上車攔截，僅見林男坐在童軍椅上還大聲播放歌手王心凌《愛你》音樂，明顯妨害旅客，因全程極度不配合，警方只好將他拖下車，依職權行使保護管束，並依違反《傳染病防治法》函送裁罰。

捷運警察隊接獲該通報後，立即派遣線上同仁前往上車攔截，由第一分隊員警劉吳德、邱翔義在台北站上車，見林男坐在童軍椅上，妨害旅客進出車門，且口罩僅遮住嘴巴，未完整覆蓋口鼻，更以音響大聲播放近日超洗腦的歌手王心凌《愛你》音樂，行為相當脫序，站務人員認林男已違反大眾捷運法，將拒絕運送，捷警請他配合下車，林男仍不斷向警方咆哮且不願下車。

▼林男拿童軍椅坐在車廂內，甚至大聲播放歌手王心凌《愛你》音樂。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方見他無法控制，隨即在西門站強行將人帶下車，過程林男強烈肢體反抗，警方為維護公眾秩序及防止滋擾民眾，立即實施壓制並依警察職權行使法實施保護管束；另口罩未完整佩戴部份將由捷運公司依傳染病防制法第37條第1項第6款及第3項函送主管機關裁罰。

▲林姓男子11日晚間搭乘台北捷運，不聽勸導將口罩戴好，還大鬧車廂遭捷警壓制。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社二社】●）

對此，捷運警察隊呼籲，搭乘捷運時應遵守相關規定，如有違規、違法之情事，捷警必當嚴正執法，展現執法尊嚴；另在疫情警戒期間，再次呼籲民眾搭乘捷運務必配合市府防疫政策確實戴好口罩，不聽勸導者會依傳染病防治法相關規定開罰3000元至1.5萬元，乘客如遇未戴口罩乘客，請先按下門邊紅色緊急按鈕通知站務人員及警方到場處理，不遵守規定者將依法究辦。