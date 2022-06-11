快訊／6天揪出622確診住民　台中第二波長照大型普篩6／13啟動

▲6天揪出622名確診者，盧秀燕宣布第二波長照大型普篩6/13啟動。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天單日新增本土確診1萬1341例。市長盧秀燕今日於疫情記者會表示，市府6月6日起針對長照住民約1.2萬人進行大型篩檢，共篩出622名陽性個案，第一輪篩檢今天完成。盧秀燕提到，原本擔心會有超過10%感染，結果陽性比率為5.4%，讓人鬆口氣，她也進一步宣布，下周一持續展開長照機構「醫起守護」第二輪篩檢計畫。

盧秀燕指出，市政府6月6日起推出「醫起守護」計畫，針對全台中老人福利機構、身障安置機構、兒少安置機構及一般護理之家、精神照護等170家機構的工作同仁與住民，進行大規模篩檢計畫，人數約1.2萬人，由媒合醫療院所來篩檢、看診、給藥，統計到昨日已完成168家機構，篩檢1萬1438人，當中篩檢出陽性個案有622人，陽性比率是5.4%，剩下2家機構也將在今天完成，完成第一輪篩檢後，市府將於下周一持續展開長照機構「醫起守護」第二輪篩檢計畫，感謝醫護同仁努力與機構配合。

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另有關整體兒童疫苗施打狀況，台中市政府統計，截至目前，台中市兒童BNT施打11萬2055人，兒童莫德納施打3萬7187人，兒童疫苗共施打14萬9242人，疫苗涵蓋率76.9%；另外，國、高中生第三劑BNT已施打6萬5708人。