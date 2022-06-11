本土累計278萬人染疫「確診地圖曝光」！1縣市守在千例內

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（11）日新增7萬9598例本土病例，分布於22縣市，其中有3縣市病例數破萬，分別為高雄市1萬3047例、台中市1萬1341例、新北市1萬0728例，根據疾管署更新的「本土病例地圖分布」可見，六都目前都是深咖啡色區域，此外，除了六都破10萬例，彰化縣確診人數也突破10萬。

個案分布為高雄市1萬3047例，臺中市1萬1341例，新北市1萬728例，臺南市7038例，桃園市6487例，彰化縣5991例，臺北市5384例，屏東縣3369例，雲林縣2027例，新竹縣1842例，苗栗縣1812例，南投縣1584例，嘉義縣1583例，新竹市1490例，宜蘭縣1331例，花蓮縣1074例，基隆市1022例，臺東縣959例，嘉義市951例，澎湖縣283例，金門縣229例，連江縣26例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，本土累計278萬5892人染疫，六都和彰化縣均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。

此外，隨著疫情趨緩，指揮中心今下午疫情記者會上也一口氣宣布三大政策，快篩實名制取消單雙號分流限制、入境政策改為3+4，另機組員部分符合規定者也實施7天自主健康管理。指揮官陳時中透露，預期明天確診數會比今天數字低，加上重大政策已經宣布，疫情看起來還算穩定，因此週日記者會暫停一次。

深咖啡色縣市（15萬954～71萬5267例）有6：

新北市 71萬5267

桃園市 35萬1301

台北市 30萬9413

高雄市 28萬6611

台中市 28萬1598

台南市 16萬5896

次深褐色（5萬4218～15萬953例）有5：

彰化縣 10萬6123

屏東縣 7萬3921

新竹縣 7萬2777

基隆市 6萬8253

宜蘭縣 5萬6991

橘色縣市（3萬181～5萬4217人）有5：

新竹市 5萬1442

苗栗縣 4萬8892

花蓮縣 4萬4580

雲林縣 4萬268

南投縣 3萬4426

淡橙色縣市（879～3萬180人）有5：

嘉義縣 2萬8765

台東縣 2萬1825

嘉義市 1萬8402

澎湖縣 4833

金門縣 3430

淡黃色縣市（0～878人）有1：

連江縣 878例