剛到職半年！已婚男同事狂追求「偷偷來就好」　妹子崩潰：該走人嗎

▲原PO被已婚男同事追求，感到相當困擾。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者朱祖儀／綜合報導

在公司內和同事長時間相處、一起處理問題，難免會產生情愫，但也不是每個人都適合。一名女網友表示，最近被已婚男同事追求，即使多次拒絕，對方仍會說「想跟你在一起」、「偷偷來就好」，讓她相當困擾，不知道要怎麼解決這個問題。不少人看到後，紛紛勸「先保留證據，以免他日後反咬你一口」。

原PO在「PTT」發文表示，和那名已婚男同事在同一組，2人經常在一起討論公事，平時用LINE都是確認公文內容和傳送檔案。但前幾周開始，男方常常在下班時間傳訊息閒聊，想要增加互動，她一開始會禮貌性回覆，但之後不勝其擾，只好找藉口不回，「結果他就會趁白天傳檔案時，夾帶幾句私人閒話」。

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▲男同事一直傳訊息騷擾原PO。（示意圖／記者曾筠淇攝）

原PO表示，前幾天男同事還說，覺得和她聊天很舒服有趣，想要在一起，她無言回應，「你有太太了，不要對不起人家」，沒想到對方還是不放棄，表示「我們可以偷偷來就好，我會保護你不會被發現」，讓她相當傻眼決定申請換組，可惜最後因為人力不足被上司拒絕。

原PO現在十分苦惱，「我應該離職還是告發他這種噁心的行為？」可是因為對方已經是老鳥，即使被告發也可能不會離開公司，擔心最後遭殃的是自己。但若是選擇離職，因為她才剛到職快半年，害怕履歷會變得不好看，因此相當兩難，「到底該怎麼解決這個問題？」

不少網友看到後，紛紛表示「訊息傳給他老婆」、「無關公事不交談」、「你隱忍的下場，就是他會得寸進尺，吃定你不敢舉報」、「在公司檢舉他性騷擾可以吧」、「在公司保持距離、公事公辦，私下也不要聊天、出去」、「當然是要直接對長官告發，你不解決根本問題永遠困擾著你」、「明確跟他反應你不喜歡這樣，或說你有對象了」。

▲多數網友都建議原PO要保留證據。（圖／翻攝自PTT）

也有許多人勸，「保存證據，免得男生見笑轉生氣，反過來栽贓你」、「保留所有對話。不建議傳給他老婆，如果老婆不理性，搞不好還會誣賴你勾引她老公」、「先跟1、2個信得過的同事說，並且保留證據，該錄音要錄音」、「保留證據，你自己講話小心點不要曖昧含糊，然後一次發給全公司看，跟騷法順便告下去」、「保留證據不建議傳給老婆，他們才是自己人，先保護好自己」。