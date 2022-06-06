外包商追求女業務遭拒跟蹤+襲胸　「跟騷現行犯」遭法辦

記者林悅／台南報導

「不當追求」涉嫌違反跟蹤騷擾防制法！材料公司業務27歲被害女子，認識材料外包商30歲吳姓男子，吳男傾慕被害人，從2年前即持續追求，雖被害人明白拒絕，吳男仍多次尾隨跟蹤並邀約，甚而對被害人襲胸，警方據報偵辦，核發書面告誡，針對吳男加強約制行為，並以跟騷現行犯移送法辦，以維護被害人權益。

▲材料外包商30歲吳姓男子，追求被拒仍多次尾隨跟蹤並邀約被害人，甚而有一次對被害人襲胸，市警四分局以跟騷現行犯移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，6月5日晚間，吳男尾隨被害人從公司返回住處，令被害人其心生畏怖，至市警四分局派出所提出跟蹤騷擾告訴及性騷擾告訴。轄區第四分局獲報後，隨即通報市警局啟動專案管理，由督察室及婦幼警察隊派員到場指導偵辦，調查後依據吳男涉及監視觀察、尾隨接近、不當追求、通訊騷擾等樣態，認已明顯觸犯跟蹤騷擾防治法，就吳男違反《跟蹤騷擾防制法》及《性騷擾防制法罪》偵辦調查，經偵訊完成後核發書面告誡，針對行為人加強約制行為，並以跟騷現行犯移送法辦。

四分局長王子雄表示，以往碰到騷擾行為，多半只能用《性騷擾防治法》跟《社會秩序維護法》處理，如今有專法可管，只要符合跟蹤騷擾行為監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾、歧視貶抑等8大樣態，並有反覆持續性、涉及性與性別等就可能觸法。跟蹤騷擾防制法是為了保護個人身心安全、生活能夠免受侵擾，市警局將持續強化執行跟蹤騷擾防制工作，保障市民安全。